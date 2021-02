Inizia la fase a eliminazione diretta di Europa League per il Granada e il Napoli. La squadra partenopea gioca la gara d'andata in Spagna perché è arrivata al primo posto nella fase a gironi. Per i partenopei questa partita arriva in un momento particolare. Perché Gattuso e i suoi sono reduci dall'1-0 sulla Juventus, ma hanno tanti problemi a causa dei numerosi indisponibili – tra infortunati e casi di Covid. Quello del Granada non è un grande nome a livello internazionale, ma è una società in crescita. La partita si disputerà allo Stadio Los Carmenes e inizierà alle ore 21. Granada-Napoli si potrà seguire in diretta sia su Sky (canali 201 e 252) e in chiaro su Tv8. Inoltre la partita tra il Granada e il Napoli si potrà seguire anche in diretta streaming sia su Now Tv che con l'app di Sky Go.