Danimarca e Belgio giocano alle 18 la seconda partita del Gruppo B con il Belgio che ha la grandissima occasione per portarsi da solo in testa al gruppo in caso di vittoria. La Danimarca è ferma al palo, con zero punti avendo perso la partita contro la Finlandia in cui è stato male Eriksen, con il giocatore dell'Inter trasportato in urgenza in ospedale a seguito di un arresto cardiaco. La Finlandia però, nel pomeriggio è stata fermata dalla Russia che si è imposta 1-0. Dunque, grande equilibrio nel gruppo B in questo momento.