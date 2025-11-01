Cremonese-Juventus 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Kostic regala la prima gioia a Spalletti

Luciano Spalletti ha parlato alla vigilia del suo primo match da allenatore della Juventus e lo ha fatto mostrandosi già calato perfettamente nell'ambiente bianconero: "Vediamo se le indicazioni che ho dato sono state giuste. L'intenzione è di avere più qualità tecnica dentro il campo per vincere la partita. Ho fatto cose e scelte normali. Rosicchiare punti al Napoli? Tutti vogliono lottare per qualcosa: ci chiamiamo Juventus!" ha infatti detto il toscano pochi minuti prima della sfida sul campo della Cremonese che segna il suo debutto assoluto sulla panchina della Vecchia Signora. Parole che sembrano destinate alla sua ex squadra, fermata sullo 0-0 al Maradona dal Como e ora a +7 sulla formazione juventina.