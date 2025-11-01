Cremonese-Juventus 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Kostic regala la prima gioia a Spalletti

La diretta live della partita Cremonese-Juventus per la 10ª giornata di Serie A: in corso il primo tempo. Pronti, via e i bianconeri passano subito in vantaggio grazie al gol di Kostic. Esordio per Spalletti che sorprende tutti schierando Koopmeiners nella difesa a 3. Diretta TV su Sky e DAZN e in streaming su DAZN, Sky Go e NOW.
Audero salva la Cremonese: devia sul palo la conclusione di Locatelli
Juve ancora vicinissima al gol del raddoppio. Locatelli va alla conclusione dal limite dell'area al termine di una bella azione della formazione bianconera, il tiro del centrocampista è ben calibrato ma Audero si distende e con la punta delle dita riesce a deviare il pallone che si stampa contro il palo e torna in campo.
Audero mura Vlahovic dopo la grande giocata del serbo
Grande giocata di Vlahovic che con un controllo a seguire si lancia in profondità sorprendendo il proprio marcatore e andando poi alla conclusione trovando però l'attenta risposta di Audero che tiene viva la Cremonese.
Proteste Juve per un presunto tocco di mano di Baschirotto in area
Kostic prova il traversone dalla fascia sinistra, il pallone viene intercettato in scivolata da Baschirotto e poi finisce sul braccio dello stesso difensore della Cremonese. Il serbo protesta, l'arbitro giudica l'intervento regolare, così come il VAR che fa riprendere il gioco con un calcio d'angolo a favore della formazione bianconera.
Il primo esperimento di Spalletti: Koopmeiners nella difesa a tre
Pronti, via, oltre al gol di Kostic, c'è soprattutto la mossa tattica di Spalletti a catturare l'attenzione: il tecnico toscano ha infatti schierato i suoi con un 3-5-2 con Koopmeiners schierato nell'inedito ruolo di braccetto di sinistra nella difesa a tre al fianco di Gatti e Kalulu.
Juve in vantaggio: Kostic punisce subito la Cremonese
Juve subito in vantaggio con il primo gol stagionale di Kostic. Il serbo sfrutta un'errata respinta della difesa dei padroni di casa sul colpo di tacco tentato da Openda e deposita in rete il pallone battedo l'incolpevole Audero.
Cremonese-Juventus in diretta, inizia la partita
Prende il via la partita dello Zini. Inizia ufficialmente l'era Spalletti per la Juventus che sfida la Cremonese.
Come arriva la Juventus
Spalletti farà il suo esordio stasera contro la Cremonese. I bianconeri hanno vinto con Brambilla in panchina l'ultima partita, per 3-1 sull'Udinese. Ma le precedenti tre tra campionato e Champions le hanno perse, con Tudor.
Spalletti suona la carica alla prima sulla panchina bianconera e manda un messaggio al Napoli: "Ci chiamiamo Juventus"
Luciano Spalletti ha parlato alla vigilia del suo primo match da allenatore della Juventus e lo ha fatto mostrandosi già calato perfettamente nell'ambiente bianconero: "Vediamo se le indicazioni che ho dato sono state giuste. L'intenzione è di avere più qualità tecnica dentro il campo per vincere la partita. Ho fatto cose e scelte normali. Rosicchiare punti al Napoli? Tutti vogliono lottare per qualcosa: ci chiamiamo Juventus!" ha infatti detto il toscano pochi minuti prima della sfida sul campo della Cremonese che segna il suo debutto assoluto sulla panchina della Vecchia Signora. Parole che sembrano destinate alla sua ex squadra, fermata sullo 0-0 al Maradona dal Como e ora a +7 sulla formazione juventina.
Come arriva la Cremonese alla partita di oggi
Un avvio di stagione straordinario per la Cremonese, che ha perso solo una delle prime nove partite di campionato. Nicola ha 14 punti è da sempre nella metà buona della classifica ed è reduce dal successo per 2-0 in casa del Genoa.
Cremonese-Juventus, le formazioni ufficiali
Queste le scelte di Nicola e di Spalletti, alla prima da allenatore della Juventus:
CREMONESE (3‑5‑2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola
JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio; McKennie, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; Openda, Vlahovic, Kostic. All. Spalletti
Dove vedere Cremonese-Juventus di Serie A in TV e streaming
La partita di Serie A valida per la 10ª giornata tra Cremonese e Juventus si potrà seguire in diverse modalità, ma non in chiaro. Diretta TV sia su Sky che su DAZN, a partire dalle ore 20:45. Streaming sempre per abbonati con Sky Go, NOW e DAZN.