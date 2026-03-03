Como-Inter 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Coppa Italia: dominio lariano, ma il gol non arriva

La diretta live della partita Como-Inter per semifinale di andata di Coppa Italia 2025-2026. Il risultato è di 0-0, nella ripresa palo di Darmian (su tiro svirgolato) ed errore clamoroso sotto porta di Alex Valle. Diretta TV su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity o sportmediaset.it.
All'86° entrano Douvikas e Baturina, escono Nico Paz e Caqueret
All'85° entra Mkhitaryan, esce Frattesi
Al 78° Alberto Moreno per Alex Valle e Van der Brempt per Vojvoda nel Como
Al 69° nel Como esce Sergi Roberto ed entra Diao
Al 67° dentro nell'Inter Luis Enrique per Diouf
Il Como domina e fa tanto gioco ma non trova il guizzo vincente
L'Inter non riesce a risalire il campo e a proporre azioni degne di rilievo. Il Como conserva il possesso palla e fa tanto gioco ma finora non è riuscito a trovare la soluzione vincente.
Triplo cambio nell'Inter: dentro Dumfries, Zielinski e Thuram
Al 57° triplo cambio dell'Inter: Dumfries per Darmian, Zielinski per Calhanoglu e Thuram per Pio Esposito.
Azione filtrante del Como: Alex Valle la mette fuori a un passo dalla porta
Al 48° il Como reagisce al palo dell'Inter con una bell'azione in profondità. La palla arriva sui piedi di Alex Valle che, a pochi metri dalla porta, la mette incredibilmente fuori.
Al 46° Inter vicina al gol: palo di Darmian su tiro svirgolato
Al 46° Inter vicina al gol con Darmian: va via sulla destra, mette in mezzo un cross che viene svirgolato e poi sbatte contro il palo.
Como-Inter 0-0, ripreso il secondo tempo
Como-Inter 0-0, ripreso il secondo tempo. Non ci sono cambi.
Como-Inter 0-0 alla fine del primo tempo
Alla fine del primo tempo Como e Inter sono sullo 0-0.
Vojvoda porta scompiglio nella difesa dell'Inter, tiro fuori
Al 42° una bella giocata di Vojvoda (entra in area dalla destra) porta scompiglio nella difesa dell'Inter: salta due giocatori e poi cerca il secondo palo con l'esterno ma la palla va fuori di un metro.
Al 36° tiro a incrociare di Nico Paz, devia Martinez
Al 36° Como pericoloso: Sergi Roberto innesca Nico Paz, il tiro a incrociare è deviato da Martinez.
L'Inter prova a sorprendere il Como in contropiede
L'Inter si difende con ordine e serra ranghi, chiara l'intenzione: recuperare palla e a cercare di verticalizzare il gioco per sorprendere la difesa del Como
Martinez, bella parata su Vojvoda ma il calciatore del Como era partito in offside
Un minuto dopo la chiusura di Carlos Augusto, il Como crea un'altra opportunità sempre con Vojvoda: arriva a tu per tu con Martienz che fa una bella parata. Ma il calciatore dei lariani era partito in posizione di offside.
Carlos Augusto mura il tiro di Vojvoda
Al 16° prima azione pericolosa del Como, nasce da un errore di Bisseck: Vojvoda ne approfitta, entra in area ma viene murato in chiusura da Carlos Augusto.
Il Como tiene l'iniziativa e fa pressione sull'Inter
Il Como tiene l'iniziativa e fa pressione sui portatori di palla dell'Inter, atteggiamento che provoca gli errori dei nerazzurri in fase d'impostazione.
Fase di studio iniziale, Come e Inter non affondano ancora la giocata
L'andata della semifinale di Coppa Italia è iniziata senza particolari sussulti: è una fase di studio d'avvio, nessuno affonda la giocata. Ma i lariani sono più aggressivi sul possesso palla.
Fischi a Bastoni ogni volta che prende palla
Alessandro Bastoni dell'Inter fischiato ogni volta che prende palla. Il difensore è nel mirino per la simulazione clamorosa che portò all'espulsione di Kalulu della Juve per somma di ammonizioni.
Minuto di raccoglimento per Rino Marchesi
Prima di Como-Inter osservato un minuto di raccoglimento per Rino Marchesi, l'ex allenatore morto il 1° marzo scorso.
Como-Inter in diretta, inizia la partita
Dopo l'esecuzione dell'inno della Lega Serie A ha inizio la semifinale di andata di Coppa Italia 2025-2026. L'arbitro designato per Como-Inter è Di Bello. Guardalinee: Peretti-Colarossi. Quarto uomo: Zufferli. Var: Mazzoleni e Avar Maresca,
Marotta su Pio Esposito: "Le voci sull'Arsenal? L'Inter non è una spcietà che vende"
Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha risposto in diretta tv, a Canale 5, sulle voci di mercato secondo cui Pio Esposito sarebbe nel mirino dei Gunners: "Arsenal su Pio Esposito? Prima di tutto non l'ha chiesto, in secondo luogo l'Inter non è una società che vende, il player trading non è la nostra attività principale. Noi custodiamo Pio Esposito come un tesoro, tutto può succedere in futuro ma è un futuro molto lontano. Il derby? Non è decisivo, si può cadere non solo con le grandi ma anche con le piccole, mancano ancora tantissime partite".
Come arriva l'Inter alla partita di oggi
La Coppa Italia e lo scudetto sono gli obiettivi "nazionali" che restano all'Inter dopo essere stata eliminata dalla Champions nel doppio confronto con il Bodo Glimt. In campionato la squadra di Chivu è in testa con 10 punti di vantaggio sul Milan e il prossimo derby (8 marzo) potrà essere decisivo per chiudere anche il discorso "tricolore", soprattutto in caso di vittoria. Quanto alla Coppa Italia, la sfida con i lariani è insidiosa per i nerazzurri ma quello odierno è solo il "primo tempo": il 21 o il 22 aprile (si attende ufficialità della Lega Serie A) ci sarà il ritorno a San Siro. Capitolo formazione: toccherà a Pio Esposito e a Thuram reggere le sorti dell'attacco a causa degli infortuni di Bonny e Lautaro Martinez.
Come arriva il Como alla partita di oggi
Il Como è arrivato alla semifinale di Coppa Italia dopo aver eliminato il Napoli al Maradona ai calci di rigore. Per la squadra di Fabregas è un traguardo importante, un'altra tappa del processo di crescita del club lariano. In campionato spicca il quinto posto in classifica davanti alla Juventus (+1), sconfitta addirittura a Torino, e a -3 dalla Roma che occupa l'ultima piazza utile per accedere alla prossima edizione della Champions. Quanto alla formazione odierna, dopo la squalifica contro la Juve e l'iniziale panchina col Lecce, torna Nico Paz dal primo minuto.
Como-Inter, le formazioni ufficiali
Di seguito le scelte di Fabregas e Chivu per le formazioni titolati di Como e Inter:
Como (4-2-3-1) Butez; Smolcic, Ramón, D.Carlos, Valle; Perrone, S. Roberto; Vojvoda, Da Cunha, Caqueret; Paz. Allenatore: Fabregas. A disposizione: Törnqvist, Vigorito, Čavlina, Goldaniga, Morata, Douvikas, Lahdo, Rodriguez, Moreno, Kühn, Baturina, Diao, Van der Brempt. Allenatore: Cesc Fabregas
Inter (3-5-1-1) Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Diouf; Esposito. Allenatore: Chivu. A disposizione: Sommer, Di Gennaro, Dumfries, De Vrij, Zielinski, Thuram, Luis Henrique, Mkhitaryan, Barella, Akanji, Dimarco, Lavelli.
Dove vedere Como-Inter di Coppa Italia in TV e streaming
La Coppa Italia 2025-2026 è trasmessa in esclusiva da Mediaset e Como-Inter sarà visibile in diretta tv e in chiaro (gratis) per tutti su Canale 5 a partire dalla 21. Ma la serata inizierà già dalle 20:40 con un ricco pre-partita sempre sullo stesso canale con commenti, interviste e caldo poco prima del match. Diretta streaming della gara su sportmediaset.it e Mediaset Infinity.