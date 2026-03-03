Calcio
video suggerito
Live

Como-Inter 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Coppa Italia: dominio lariano, ma il gol non arriva

La diretta live di Como-Inter di Coppa Italia: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
3 Marzo 2026 20:00
Ultimo agg. 22:47
0 CONDIVISIONI
Immagine

La diretta live della partita Como-Inter per semifinale di andata di Coppa Italia 2025-2026. Il risultato è di 0-0, nella ripresa palo di Darmian (su tiro svirgolato) ed errore clamoroso sotto porta di Alex Valle. Diretta TV su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity o sportmediaset.it. 

22:47

All'86° entrano Douvikas e Baturina, escono Nico Paz e Caqueret

All'86° entrano Douvikas e Baturina, escono Nico Paz e Caqueret

A cura di Maurizio De Santis
22:46

All'85° entra Mkhitaryan, esce Frattesi

All'85° entra Mkhitaryan, esce Frattesi

A cura di Maurizio De Santis
22:39

Al 78° Alberto Moreno per Alex Valle e Van der Brempt per Vojvoda nel Como

Al 78° Alberto Moreno per Alex Valle e Van der Brempt per Vojvoda nel Como

A cura di Maurizio De Santis
22:30

Al 69° nel Como esce Sergi Roberto ed entra Diao

Al 69° nel Como esce Sergi Roberto ed entra Diao

A cura di Maurizio De Santis
22:28

Al 67° dentro nell'Inter Luis Enrique per Diouf

Al 67° dentro nell'Inter Luis Enrique per Diouf

A cura di Maurizio De Santis
22:25

Il Como domina e fa tanto gioco ma non trova il guizzo vincente

L'Inter non riesce a risalire il campo e a proporre azioni degne di rilievo. Il Como conserva il possesso palla e fa tanto gioco ma finora non è riuscito a trovare la soluzione vincente.

A cura di Maurizio De Santis
22:18

Triplo cambio nell'Inter: dentro Dumfries, Zielinski e Thuram

Al 57° triplo cambio dell'Inter: Dumfries per Darmian, Zielinski per Calhanoglu e Thuram per Pio Esposito.

A cura di Maurizio De Santis
22:10

Azione filtrante del Como: Alex Valle la mette fuori a un passo dalla porta

Al 48° il Como reagisce al palo dell'Inter con una bell'azione in profondità. La palla arriva sui piedi di Alex Valle che, a pochi metri dalla porta, la mette incredibilmente fuori.

A cura di Maurizio De Santis
22:08

Al 46° Inter vicina al gol: palo di Darmian su tiro svirgolato

Al 46° Inter vicina al gol con Darmian: va via sulla destra, mette in mezzo un cross che viene svirgolato e poi sbatte contro il palo.

A cura di Maurizio De Santis
22:07

Como-Inter 0-0, ripreso il secondo tempo

Como-Inter 0-0, ripreso il secondo tempo. Non ci sono cambi.

A cura di Maurizio De Santis
21:49

Como-Inter 0-0 alla fine del primo tempo

Alla fine del primo tempo Como e Inter sono sullo 0-0.

A cura di Maurizio De Santis
21:47

Vojvoda porta scompiglio nella difesa dell'Inter, tiro fuori

Al 42° una bella giocata di Vojvoda (entra in area dalla destra) porta scompiglio nella difesa dell'Inter: salta due giocatori e poi cerca il secondo palo con l'esterno ma la palla va fuori di un metro.

Immagine
A cura di Maurizio De Santis
21:38

Al 36° tiro a incrociare di Nico Paz, devia Martinez

Al 36° Como pericoloso: Sergi Roberto innesca Nico Paz, il tiro a incrociare è deviato da Martinez.

A cura di Maurizio De Santis
21:37

L'Inter prova a sorprendere il Como in contropiede

L'Inter si difende con ordine e serra ranghi, chiara l'intenzione: recuperare palla e a cercare di verticalizzare il gioco per sorprendere la difesa del Como

A cura di Maurizio De Santis
21:22

Martinez, bella parata su Vojvoda ma il calciatore del Como era partito in offside

Un minuto dopo la chiusura di Carlos Augusto, il Como crea un'altra opportunità sempre con Vojvoda: arriva a tu per tu con Martienz che fa una bella parata. Ma il calciatore dei lariani era partito in posizione di offside.

A cura di Maurizio De Santis
21:20

Carlos Augusto mura il tiro di Vojvoda

Al 16° prima azione pericolosa del Como, nasce da un errore di Bisseck: Vojvoda ne approfitta, entra in area ma viene murato in chiusura da Carlos Augusto.

A cura di Maurizio De Santis
21:15

Il Como tiene l'iniziativa e fa pressione sull'Inter

Il Como tiene l'iniziativa e fa pressione sui portatori di palla dell'Inter, atteggiamento che provoca gli errori dei nerazzurri in fase d'impostazione.

A cura di Maurizio De Santis
21:11

Fase di studio iniziale, Come e Inter non affondano ancora la giocata

L'andata della semifinale di Coppa Italia è iniziata senza particolari sussulti: è una fase di studio d'avvio, nessuno affonda la giocata. Ma i lariani sono più aggressivi sul possesso palla.

A cura di Maurizio De Santis
21:08

Fischi a Bastoni ogni volta che prende palla

Alessandro Bastoni dell'Inter fischiato ogni volta che prende palla. Il difensore è nel mirino per la simulazione clamorosa che portò all'espulsione di Kalulu della Juve per somma di ammonizioni.

A cura di Maurizio De Santis
21:01

Minuto di raccoglimento per Rino Marchesi

Prima di Como-Inter osservato un minuto di raccoglimento per Rino Marchesi, l'ex allenatore morto il 1° marzo scorso.

A cura di Maurizio De Santis
21:00

Como-Inter in diretta, inizia la partita

Dopo l'esecuzione dell'inno della Lega Serie A ha inizio la semifinale di andata di Coppa Italia 2025-2026. L'arbitro designato per Como-Inter è Di Bello. Guardalinee: Peretti-Colarossi. Quarto uomo: Zufferli. Var: Mazzoleni e Avar Maresca,

A cura di Maurizio De Santis
20:51

Marotta su Pio Esposito: "Le voci sull'Arsenal? L'Inter non è una spcietà che vende"

Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha risposto in diretta tv, a Canale 5, sulle voci di mercato secondo cui Pio Esposito sarebbe nel mirino dei Gunners: "Arsenal su Pio Esposito? Prima di tutto non l'ha chiesto, in secondo luogo l'Inter non è una società che vende, il player trading non è la nostra attività principale. Noi custodiamo Pio Esposito come un tesoro, tutto può succedere in futuro ma è un futuro molto lontano. Il derby? Non è decisivo, si può cadere non solo con le grandi ma anche con le piccole, mancano ancora tantissime partite".

A cura di Maurizio De Santis
20:45

Come arriva l'Inter alla partita di oggi

La Coppa Italia e lo scudetto sono gli obiettivi "nazionali" che restano all'Inter dopo essere stata eliminata dalla Champions nel doppio confronto con il Bodo Glimt. In campionato la squadra di Chivu è in testa con 10 punti di vantaggio sul Milan e il prossimo derby (8 marzo) potrà essere decisivo per chiudere anche il discorso "tricolore", soprattutto in caso di vittoria. Quanto alla Coppa Italia, la sfida con i lariani è insidiosa per i nerazzurri ma quello odierno è solo il "primo tempo": il 21 o il 22 aprile (si attende ufficialità della Lega Serie A) ci sarà il ritorno a San Siro. Capitolo formazione: toccherà a Pio Esposito e a Thuram reggere le sorti dell'attacco a causa degli infortuni di Bonny e Lautaro Martinez.

A cura di Maurizio De Santis
20:30

Come arriva il Como alla partita di oggi

Il Como è arrivato alla semifinale di Coppa Italia dopo aver eliminato il Napoli al Maradona ai calci di rigore. Per la squadra di Fabregas è un traguardo importante, un'altra tappa del processo di crescita del club lariano. In campionato spicca il quinto posto in classifica davanti alla Juventus (+1), sconfitta addirittura a Torino, e a -3 dalla Roma che occupa l'ultima piazza utile per accedere alla prossima edizione della Champions. Quanto alla formazione odierna, dopo la squalifica contro la Juve e l'iniziale panchina col Lecce, torna Nico Paz dal primo minuto.

A cura di Maurizio De Santis
20:15

Como-Inter, le formazioni ufficiali

Di seguito le scelte di Fabregas e Chivu per le formazioni titolati di Como e Inter:

Como (4-2-3-1) Butez; Smolcic, Ramón, D.Carlos, Valle; Perrone, S. Roberto; Vojvoda, Da Cunha, Caqueret; Paz. Allenatore: Fabregas. A disposizione: Törnqvist, Vigorito, Čavlina, Goldaniga, Morata, Douvikas, Lahdo, Rodriguez, Moreno, Kühn, Baturina, Diao, Van der Brempt. Allenatore: Cesc Fabregas

Inter (3-5-1-1) Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Diouf; Esposito. Allenatore: Chivu. A disposizione: Sommer, Di Gennaro, Dumfries, De Vrij, Zielinski, Thuram, Luis Henrique, Mkhitaryan, Barella, Akanji, Dimarco, Lavelli.

A cura di Maurizio De Santis
20:00

Dove vedere Como-Inter di Coppa Italia in TV e streaming

La Coppa Italia 2025-2026 è trasmessa in esclusiva da Mediaset e Como-Inter sarà visibile in diretta tv e in chiaro (gratis) per tutti su Canale 5 a partire dalla 21. Ma la serata inizierà già dalle 20:40 con un ricco pre-partita sempre sullo stesso canale con commenti, interviste e caldo poco prima del match. Diretta streaming della gara su sportmediaset.it e Mediaset Infinity.

A cura di Maurizio De Santis
Calcio
Como
Coppa Italia
0 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views