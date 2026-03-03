Como-Inter 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Coppa Italia: dominio lariano, ma il gol non arriva

La Coppa Italia e lo scudetto sono gli obiettivi "nazionali" che restano all'Inter dopo essere stata eliminata dalla Champions nel doppio confronto con il Bodo Glimt. In campionato la squadra di Chivu è in testa con 10 punti di vantaggio sul Milan e il prossimo derby (8 marzo) potrà essere decisivo per chiudere anche il discorso "tricolore", soprattutto in caso di vittoria. Quanto alla Coppa Italia, la sfida con i lariani è insidiosa per i nerazzurri ma quello odierno è solo il "primo tempo": il 21 o il 22 aprile (si attende ufficialità della Lega Serie A) ci sarà il ritorno a San Siro. Capitolo formazione: toccherà a Pio Esposito e a Thuram reggere le sorti dell'attacco a causa degli infortuni di Bonny e Lautaro Martinez.