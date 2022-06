Calciomercato, le news di oggi: incontro decisivo per Pogba alla Juve, il Milan su Traoré e prova a fare lo sgambetto all’Inter per Dybala

Romelu Lukaku tornerà a vestire il nerazzurro per ameno due stagioni. È quanto emerge dagli accordi fra Inter e Chelsea per quanto riguarda il prestito del belga. Le nuove norme Fifa hanno vietato il prestito biennale come formula, ma tra le due società – svela la Gazzetta dello Sport – ci sarebbe un accordo verbale per cui, al termine di questa prima stagione di ritorno a Milano, l'accordo si possa prolungare per un'altra stagione.

Si tratta quindi di un cosiddetto "gentlemen's agreement" per prolungare di un anno il prestito. Questa possibilità, così come il diritto di riscatto, non è stata messa nero su bianco, ma è stata ampiamente discussa e le parti, grazie anche alla mediazione dell'avvocato del belga Ledure, avrebbero già un'intesa per confermare la formula con cui Big Rom farà presto ritorno alla Pinetina.