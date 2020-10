La Roma in questi ultimi tre giorni di mercato cercherà di stringere l'accordo con il Manchester United per Chris Smalling, giocatore che già nella passata stagione ha avuto modo di vestire la maglia giallorossa. La trattativa è serrata è dura da settimane, con le parti che sono distanti. Ma l'inserimento di un altro calciatore in questa trattativa potrebbe portare al buon esito della stessa. Perché dai Red Devils la Roma forse prenderà anche il terzino Timothy Fosu-Mensah, giocatore giovane ma già esperto che ha avuto modo di vestire in diverse occasioni la mitica maglia del Manchester United. L'attacco invece è stato sistemato con l'acquisto di Borja Mayoral, spagnolo, preso in prestito dal Real Madrid che ricoprirà il ruolo di vice Dzeko, che lo scorso anno invece apparteneva a Nikola Kalinic. Non ci saranno invece movimenti né a centrocampo né tra i pali, dove uno tra Mirante e Pau Lopez dovrà essere eletto titolare.