Le parole del diesse dell'Inter, Piero Ausilio, sono sembrate un assist per la Roma. Quel "non venderemo Skriniar", pronunciato prima della sfida di campionato contro il Benevento, permette alla Roma di affondare il colpo con il Manchester United per Smalling. Le ultime notizie di calciomercato sulle trattative del 1° ottobre raccontano dell'offerta che oggi potrebbe portare alla più classifica fumata bianca dall'Inghilterra. Cosa manca? C'è la volontà del calciatore manca l'intesa tra società. I giallorossi hanno presentato l'ultimo rilancio: 15 milioni più bonus, proposta non distante dai 20 milioni chiesti dai Red Devils. Nell'affare potrebbe entrare anche il terzino Dalot.