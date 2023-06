Calciomercato, news di oggi in diretta: Milan, fatta per Loftus-Cheek ora Pulisic. Juve: Rabiot rinnova, Weah e la bomba Lukaku. Inter, Thuram firma

Le notizie di calciomercato oggi martedì 27 giugno 2023 e le trattative di giornata per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Milan news: l'operazione con il Chelsea per Loftus-Cheek è praticamente chiusa, affare da 20 milioni complessivi (16 + 4 in bonus). Non è l'unica transazione in ballo coi Blues: l'esterno d'attacco Pulisic è l'altro nome di rilievo sulla lista che il club vuole prendere per un massimo di 15 milioni. Ma i rossoneri non hanno alcuna intenzione di fermarsi: Luka Romero in uscita dalla Lazio ha dato priorità al ‘diavolo'. Oggi arriva Sportiello per visite mediche e firma: sarà lui il portiere (a parametro zero) vice di Maignan. Le altre trattative sullo sfondo: Musah (il Valencia chiede 20 milioni) e Reijnders a centrocampo, in attacco c'è la pista molto forte che conduce a Morata. È di proprietà dell'Atletico Madrid, ha una clausola da 10 milioni di euro. Sullo sfondo c'è sempre Scamacca del West Ham.

Calciomercato Juventus: dopo Milik, è Timothy Weah il secondo colpo dei bianconeri che prendono dal Lille la giovane ala destra destinata a prendere il posto di Cuadrado. Il francese è atteso mercoledì per visite mediche e firma in calce a un contratto di 5 anni a 2 milioni a stagione (12 milioni, 10 + 2 quelli che andranno al club transalpino). In attesa di novità per Rabiot a centrocampo (vicinissimo al rinnovo, prolungherà di un altro anno), uno dei nomi sul taccuino è Partey dell'Arsenal. Ma con le cessioni di Zakaria (in trattativa col West Ham) e McKennie il vero obiettivo è Milinkovic-Savic. Per il ruolo di esterno in mediana c'è l'ipotesi Castagne (ex Atalanta, in prestito dal Leicester). Attenzione alle mosse in attacco con le situazioni Chiesa e Vlahovic pronte a esplodere: sul primo ha messo gli occhi il Newcastle ma non è escluso che l'ex viola resti a Torino; sul secondo, invece, dall'Inghilterra il Telegraph traccia uno scenario clamoroso per lo scambio con Lukaku.

Mercato Inter: due le news di rilievo per i nerazzurri, l'una su Brozovic e l'altra su Thuram. Il club ha chiuso l'accordo con l'Al-Nassr per 23 milioni di euro, manca il sì del calciatore al quale è stato offerto un triennale a 20 milioni a stagione. Un suo addio libererebbe fondi per Frattesi. Quanto al francese, arriva a parametro zero dal Borussia Mönchengladbach e oggi è a Milano per le visite mediche: firma un contratto di 6 anni a circa 6 milioni a stagione. Detto di Bisseck (già fatta) è in chiusura anche l'affare Azpilicueta per il quale si aspetta solo che si liberi (a breve) dal Chelsea. Questione portiere: la trattativa con il Manchester United per Onana parte dalla richiesta di 50 milioni più bonus dei nerazzurri. Per sostituirlo nelle ultime ore è emerso anche Navas oltre a Sommer e Lloris.

Calciomercato Roma: dopo NDicka e Aouar, l'obiettivo è prendere un attaccante che possa colmare il vuoto lasciato da Abraham per il grave infortunio. Daka del Leicester è il nome cerchiato in rosso in agenda, considerata anche la possibilità della formula allo studio: prestito con diritto di riscatto. Altra candidatura è quella di Lukebakio, punta in uscita dall'Hertha Berlino e sul quale è forte la concorrenza del Lione: i tedeschi chiedono circa 10 milioni. Trattativa serrata con il Leeds per Kristensen, esterno difensivo destro, classe 1997, danese. Può rientrare in giallorosso Diego Llorente, il difensore spagnolo arriverà dal Leeds con un nuovo prestito (ma con obbligo) con cifre inferiori (9 milioni di euro).

Calciomercato Napoli: il sostituto di Kim e la possibile partenza di Osimhen sono le questioni più calde di questi giorni in casa azzurra. Per la difesa nella rosa dei nomi ci sono Hancko e Scalvini (ma l'Atalanta chiede 40 milioni) con Schuurs del Torino che è sullo sfondo. Danso, al momento, sembra una pista raffreddata. In difesa la novità sulla destra potrebbe essere Kadioglu del Fenerbahçe. Quanto all'attaccante nigeriano, De Laurentiis è stato chiaro: è pronto anche a fare un sacrificio per adeguare l'ingaggio (fino a 6 milioni oltre ai bonus), posticipando la cessione tra un anno e con l’inserimento di una clausola rescissoria, e lo lascerà andar via solo in caso di offerte ritenute congrue. Quanto? Non meno di 150 milioni. Il PSG è sulle tracce dell'ex Lille. Chi può arrivare al suo posto? Jonathan David dello stesso Lille. In alternativa ci sono Rasmus Hojlund dell'Atalanta (che piace molto) o Beto dell'Udinese. A centrocampo sembra possibile il nome di Zielinski a cifre più basse, Koopmeiners e Samardzic le figure seguite. Lozano in uscita, su di lui i messicani del Chivas.

