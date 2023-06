Andrea Pirlo nuovo allenatore della Sampdoria: l’ex Juventus torna in Italia dopo due anni Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Sampdoria. Il tecnico ex Juventus torna su una panchina italiana a due anni dall’esonero datato maggio 2021 proprio dopo l’esperienza in bianconero.

Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Sampdoria. Il tecnico ex Juventus torna su una panchina italiana a due anni dall'esonero datato maggio 2021 proprio dopo l'esperienza in bianconero. A riportarlo è Sky Sport che sottolinea come la scelta sia stata fatta ieri dal presidente Andrea Radrizzani che ha messo sul piatto due anni di contratto più opzione per il terzo. Manca adesso solo la firma per chiudere e ufficializzare l'accordo che di fatto è concluso. Pirlo ripartirà dalla Serie B per rilanciarsi nuovamente nel calcio italiano con l'obiettivo ben preciso prefissato dalla nuova società blucerchiata di riportare la Sampdoria subito in massima serie.

Radrizzani dopo aver ricevuto il rifiuto da parte di Fabio Grosso, che ha chiuso l'ultima stagione di B vincendo il campionato con il Frosinone, ha dirottato le sue attenzioni proprio sull'ex tecnico della Juventus esonerato dal Karagumruk poco più di un mese fa chiudendo di fatto la sua esperienza in Turchia. Un'investitura importante da parte della Sampdoria che punta sull'ultimo allenatore capace di vincere un trofeo alla Juventus dopo due anni in cui la bacheca bianconera è rimasta priva di trofei.

L’esultanza di Pirlo dopo le vittorie in Coppa Italia e Supercoppa sulla panchina della Juventus.

Dalla Sampdoria alla Sampdoria. Già, perché il destino di Pirlo si incrocia ancora una volta con i blucerchiati. Il calendario di Serie A 2020/2021 mise infatti di fronte, alla prima giornata, la Juventus e la stesso squadra ligure. Quella fu di fatto la prima partita ufficiale di Pirlo da allenatore su una panchina. Un esordio atteso da tutti dato che Pirlo a luglio 2020 fu presentato dal club per allenare la squadra U23, la seconda squadra bianconera militante in Serie C, prima di essere ufficialmente nominato tecnico della prima squadra una settimana dopo. Fu l'inizio di un percorso duro e tortuoso. Quell'anno la Juventus chiuse il campionato al quarto posto centrando la Champions sul filo del rasoio anche grazie al suicidio sportivo del Napoli che non andò oltre il apri contro il Verona riuscendo solo a qualificarsi per l'Europa League.

Fu però anche il primo anno in cui la Juventus non vinse lo Scudetto dopo 9 titoli consecutivi tra la gestione di Conte e la prima di Allegri. Nonostante la vittoria della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana, Pirlo fu esonerato a fine stagione chiudendo di fatto subito la sua esperienza in bianconero. Una scelta quasi inspiegabile da parte della società dato che il tecnico aveva sostituto Maurizio Sarri solo l'anno prima per iniziare un nuovo ciclo. Il ritorno di Allegri successivo all'esonero di Pirlo, ha poi coinciso con una serie di situazioni controverse e difficile alla Juventus tra questioni societarie con la giustizia sportiva e risultati di campo che hanno complicato tantissimo le ultime due stagioni. Pirlo alla Sampdoria proverà nell'impresa di riportare subito i blucerchiati in Serie A provando a riprendersi dall'Italia quello che forse gli è stato tolto troppo presto.