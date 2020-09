In attesa di capire quale sarà il destino di Kalidou Koulibaly e Arek Milik, il primo sembra da tempo a un passo dall'addio e si parla del Psg, mentre il secondo non andrà più alla Roma ma può finire al Tottenham, la trattativa sembra avviata, il Napoli pensa pure ad un altro acquisto. Nel mirino dei partenopei c'è Matias Vecino, centrocampista uruguaiano che l'Inter ha messo sul mercato da tempo. L'accordo sembra vicino anche se non c'è intesa sulla cifra per l'acquisto a titolo definitivo. Perché i partenopei hanno offerto 12 milioni di euro, mentre i nerazzurri ne pretendono 15. Il sudamericano è attualmente infortunato e sarebbe utilizzabile da Gattuso solamente nel mese di novembre. Il Napoli ha in uscita una serie di calciatori, tra questi c'è Luperto, che piace a Genoa, Parma e Crotone, che pare in pole position.