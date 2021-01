In vista del prossimo mercato estivo piace Boulaye Dia del Reims. Secondo quanto rivelato da France Football oltre al Napoli ci sarebbero diverse pretendenti italiane pronte a sborsare i 15 milioni di euro chiesti dalla società francese per cedere il suo centravanti. In entrata non dovrebbe esserci nulla di nuovo, a meno di sorprese dell'ultimo minuto.

Stesso discorso in merito alle cessioni: dopo la partenza di Milik per Marsiglia e quella di Fernando Llorente all'Udinese che verrà ufficializzata nelle prossime ore, sembra improbabile addio in extremis di Faouzi Ghoulam o di Nikola Maksimovic, in scadenza di contratto. Kevin Malcuit alla Fiorentina: tutto fatto da ieri, al punto che il terzino dovrebbe essere annunciato dal club viola nelle prossime ore.