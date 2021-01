Sei sconfitte nel girone d'andata sono tantissime per una squadra che, almeno sulla carta, vuole qualificarsi per la Champions League. Il tecnico calabrese si è preso tutte le responsabilità della pesante sconfitta di Verona. E mentre si pensava al rinnovo di contratto di Gattuso ora si vedono ombre pesanti sull'allenatore che addirittura potrebbe saltare in questo momento della stagione. Per la sua eventuale successione si fa il nome di Rafa Benitez, che ha appena lasciato il Dalian, e che ora è sul mercato. In Inghilterra già da giorni lo danno in Italia, si parlava anche della Roma per il tecnico spagnolo che ha guidato il Napoli per due stagioni.