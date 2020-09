Il mercato del Napoli in entrata è fermo, quello in uscita pure. Ma in queste ultime due settimane i partenopei dovranno cedere una serie di giocatori in esubero: Malcuit, Ghoulam, Llorente, Younas e Ounas. Ma potrebbero andare via anche Koulibaly e Milik. Il difensore partenopeo è un obiettivo del Manchester City e soprattutto del PSG, che sembra aver offerto al Napoli per KK 75 milioni di euro, una proposta che alletta De Laurentiis.

Il futuro di Milik è tutto da definire, sembra essere sfumato il passaggio alla Roma, anche se non può escludersi del tutto un passaggio in giallorosso del polacco che però ora inizia a intravedere l'interessamento di altri club in Premier League. Solo una volta effettuate queste due cessioni, il Napoli potrà pensare di sferrare l'attacco decisivo agli obiettivi già prefissati in difesa, come Sokratis e puntellare il centrocampo sperando in un colpo Veretout dalla Roma, una pista ancora non svanita del tutto.