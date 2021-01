Dopo la sconfitta incassata nella Supercoppa Italiana il Napoli torna a lavorare e cercherà di riscattarsi contro il Verona domenica prossima. I partenopei intanto cercheranno di cedere Milik al Marsiglia. L'attaccante polacco ha raggiunto l'accordo con il club francese e soprattutto con il Napoli, con cui pro forma l'attaccante classe 1994 prolungherà il suo contratto. Ma sarà un atto formale. Perché Milik sarà ceduto in prestito al Marsiglia ma con obbligo di riscatto. Il d.s. Giuntoli cerca di bruciare la concorrenza per il giovane Nuno Tavares e proverà a cedere il francese Kevin Malcuit, che però non passerà al Parma che ha comprato Conti dal Milan.