Il Marsiglia, che sta inseguendo la qualificazione in Champions League, continua a trattare Milik con il Napoli. Per il polacco nei giorni scorsi i transalpini hanno offerto una cifra vicina ai 6 milioni di euro. Il Napoli, nonostante il polacco sia in scadenza di contratto a giugno e già a febbraio ha la possibilità di accordarsi con una nuova società, ne pretende 15. Il Marsiglia è salito e ha fatto un'offerta di circa 8 milioni di euro più bonus. Ma De Laurentiis e Giuntoli hanno detto di no. I partenopei in questo momento hanno tolto dal mercato Lobotka, mentre Malcuit sembrava aver trovato l'accordo con il Parma.