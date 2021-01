Il Milan, dopo aver ufficializzato l'acquisto di Mario Mandzukic, conta di chiudere quanto prima anche per Tomori dal Chelsea. Il difensore ieri non era neanche in panchina e questo rappresenta un indizio in più per vedere il giovane centrale in rossonero. La trattativa con i Blues sarebbe ormai chiusa per un prestito con diritto di riscatto. Mancano alla chiusura dell'affare quei 30 milioni di euro indicati dal Chelsea per permettere al Milan di riscattare il giocatore. Gazidis e il suo staff intendono ad offrire non più di 20. Si sta cercando una soluzione che accontenti entrambe le parti. Ma tutto è ormai fatto con il difensore che nei prossimi giorni sarà a Milano per le visite mediche. Per Firpo invece si lavora al prestito oneroso con diritto di riscatto. La cifra chiesta dal Barcellona è di oltre 20 milione ma i contatti fra i due club vanno avanti. In uscita invece, domani Andrea Conti sosterrà le visite mediche con il Parma. Affare fatto in prestito con obbligo di acquisto fissato a 7 milioni.