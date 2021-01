Il primo colpo del mercato di gennaio del Milan sta per arrivare e potrebbe essere formalizzato prima del match di campionato con il Cagliari che è in programma lunedì prossimo. Dal Torino i rossoneri prenderanno il centrocampista Meité, che dopo aver avuto un ottimo impatto in Serie A due anni fa, quando c'era Mazzarri, ha perso via via spazio e ha giocato sempre meno. Giocatore duttile il francese amplia la rosa di Pioli che a metà campo ha perso una serie di giocatori a causa di infortuni e problemi vari. Meité arriverà con la formula del prestito oneroso, un milione, con diritto di riscatto. Come vice Ibrahimovic salgono le quotazioni di Mandzukic.