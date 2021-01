Calciomercato Milan: Meité acquisto in chiusura

Le ultimissime news di mercato de Milan di oggi 11 gennaio: tutte le trattative con acquisti e cessioni, e gli aggiornamenti sui nuovi giocatori della rosa. Meité del Torino è il colpo che potrebbe essere addirittura formalizzato nelle prossime ore, prima della partita di Coppa Italia contro i granata. Le cifre: 1 milione per il prestito oneroso, diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Per Simakan non c’è ancora accordo economico con lo Strasburgo.