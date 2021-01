Le ultimissime notizie di calciomercato di oggi, lunedì 11 gennaio, concentrano l'attenzione sulle news che arrivano sulle trattative in tempo reale grazie all'operazione messa in piedi con il Sassuolo. C'è un calciatore in particolare che il tecnico, Andrea Pirlo, ha chiesto per rigenerare la linea mediana: si tratta del centrocampista, ex Milan, Manuel Locatelli (contratto fino al 2023), cresciuto abbastanza da divenire un giocatore importante anche per il ct della Nazionale, Roberto Mancini. "Nel mercato può succedere di tutto e non mi stupirei se Manuel approdasse alla Juventus con una stagione di ritardo", le parole dell'agente, Stefano Castelnovo, nell'intervista a Tuttosport. Un'operazione da formalizzare non in questa sessione invernale ma per la prossima, quella estiva.

Altra opzione sul taccuino: trovare un attaccante. Due i nomi che circolano da settimane, entrambi tra le fila del Napoli. Milik e Llorente. A giugno il polacco sarà libero di trasferirsi a parametro zero ma nelle ultime si sono intensificati i contatti e qualcosa potrebbe cambiare negli ultimi dieci giorni di gennaio, dopo la Supercoppa. Gli azzurri fanno muro per Llorente, il piano b per l'attacco è Scamacca.