Calciomercato, ultime news in diretta: è il Lukaku day, visite e firma con l’Inter. Si apre l’asta per de Ligt

Romelu Lukaku è sbarcato a Milano e ha dato il via al giorno del suo ritorno ufficiale all'Inter. Per l'attaccante belga adesso le visite mediche, poi l'appuntamento in sede per la firma: "Sono contento di essere qui", le sue prime parole all'arrivo. Per lui contratto di un anno. Stand-by per Dybala, il cui ingaggio dipende dalle cessioni: per Skriniar si attende il rilancio del PSG.

Dopo la firma di Origi, dovrebbe essere la giornata giusta per quelle di Massara e Maldini: il tempo è scaduto e il mercato incombe, il Milan non può più attendere oltre. In casa Juventus c'è da risolvere la questione de Ligt, oramai sul piede di partenza: 110 milioni il prezzo stabilito, il Chelsea si è detto interessato, ma c'è anche il City di Guardiola che osserva l'evolversi dell'affare. Con i soldi incassati, i bianconeri potrebbero sferrare l'attacco a due big come Koulibaly e Zaniolo.

