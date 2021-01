La Juventus continua a lavorare per regalare un vice-Morata ad Andrea Pirlo: in cima alla lista ci sono lo svincolato Graziano Pellè e l'ex Fernando Llorente attualmente al Napoli, ipotesi alle quali si è aggiunta l'opzione Olivier Giroud, dopo l'apertura giunta proprio dal tecnico bianconero dopo la vittoria sull'Udinese. Il centravanti francese è in scadenza di contratto e viene impiegato con poca regolarità da Lampard. In giornata si potrà definire l'acquisto del giovane Nicolò Rovella dal Genoa. La trattativa sembra essere alle battute finali e, sciolto anche l'ultimo nodo riguardante la durata del prestito alla formazione ligure, dovrebbe concludersi a breve con il classe 2001 che diventerà un calciatore bianconero ma resterà al Grifone fino a giugno 2022. Per il futuro invece i bianconeri seguono il giovane terzino statunitense Bryan Reynolds dell'FC Dallas (che essendo extra-comunitario non potrebbe essere al momento tesserato dai piemontesi che non dispongono di slot liberi).