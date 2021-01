Il gol di Paulo Dybala nell'ultimo secondo della sfida tra la Juventus e l'Udinese, è l'ultima immagine felice in una serata da incorniciare per la Juventus dopo il ko contro la Fiorentina nell'ultima gara del 2020. La ‘Joya' è finalmente tornato a segnare e l'abbraccio finale con il tecnico juventino, racchiude probabilmente la fine di un periodo durissimo per l'argentino che ha avuto molte difficoltà ad inizio stagione. Tra infortuni, problemi fisici e scelte tecniche che hanno visto Pirlo preferirgli sempre un Morata in versione top player da quando è tornato alla Juventus, Dybala ha sempre dovuto fare quel qualcosa in più per riconquistare la fiducia dell'allenatore e della società. Paratici, Nedved e soprattutto Agnelli, stanno infatti lavorando al suo rinnovo di contratto nonostante il campo non stia mettendo proprio in luce le qualità dell'argentino quest'anno.

Si parla di una cifra pari a 10 milioni di euro a stagione e un prolungamento fino al 2026 (l'accordo attuale scade nel 2022) che rappresenta un'offerta in linea dato l'aumento sostanziale del suo attuale ingaggio da 7,5 milioni l'anno. La palla passa all'agente del giocatore che nel frattempo ha messo nel mirino la super sfida contro il Milan. Pirlo dovrà fare a meno di Morata per la gara di ‘San Siro' e Dybala rappresenta l'unica vera alternativa allo spagnolo in attacco al fianco di Cristiano Ronaldo. Il gol di ieri però rischia di mascherare un po' la partita di Dybala che ha giocato contro l'Udinese. Sempre più lontano dalla porta, toccando solo 4 palloni all'interno dell'area di rigore. È da capire se questa sia una chiara indicazione di Pirlo o una difficoltà del giocatore di riuscire ad inserirsi nel sistema di gioco del nuovo tecnico bianconero.

Il gol di Dybala contro l'Udinese maschera una prestazione in ombra

Una zampata all'ultimo secondo di Juventus-Udinese per cancellare l'ennesima gara non proprio esaltante. Paulo Dybala ha segnato un gol che la società bianconera e lui stesso aspettava da tempo. Ma andando ad approfondire la gara, si capisce bene come la gara dell'argentino abbia lasciato ancora una volta a desiderare. Solo 4 tiri in porta, 2 occasioni create e soprattutto solo 4 palloni toccati in area di rigore. Proprio quest'ultimo dato certifica ancora una volta come il ruolo di Dybala sia ancora avvolto nel mistero.

Trequartista o seconda punta? I numeri dicono trequartista fino a questo momento e per questo con Cristiano Ronaldo il feeling sarà sempre da limare. Ecco perché Morata è imprescindibile nel gioco di Pirlo che vuole una punta rapida che riesca a creare spazi per lasciare libero il portoghese di sfoderare le sue qualità senza preoccuparsi di seguire anche tatticamente i movimenti della squadra. Dybala ad oggi trova difficoltà nel riuscire a recitare il ruolo di spalla al fianco di CR7. Contro il Milan la prova del nome in una sfida che vale inevitabilmente lo scudetto.