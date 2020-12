La Juventus a gennaio monitorerà il mercato pronta a sfruttare ogni occasione, e puntellare la rosa. Il primo obiettivo dei bianconeri potrebbe essere una prima punta di peso, da alternare a Morata. I nomi graditi sono quelli di due giocatori del Napoli, ovvero l'ex pallino Milik e l'esperto centravanti con un passato a Torino Llorente. Più facile arrivare al secondo, mentre per il polacco, il Napoli non vuole sconti e per liberarlo subito (e non perderlo a zero a giugno), chiede almeno 15 milioni. Un altro profilo gradito è il francese Giroud del Chelsea, sul quale c'è grande concorrenza.

Per quanto riguarda il sogno Pogba, quasi impossibile che possa concretizzarsi nell'immediato, con la Juventus che però sta lavorando sotto traccia con il giocatore e il suo agente Mino Raiola. A proposito di centrocampisti, piace anche De Paul, sul quale però ci sono diversi club italiani. Sul fronte delle uscite attenzione alla situazione Bernardeschi, che potrebbe essere sacrificato di fronte all'offerta giusta. Si lavora ancora sul fronte Khedira, sperando di trovare l'accordo sulla rescissione