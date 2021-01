Il mercato della Juventus è bloccato. I bianconeri ancora non sono riusciti a comprare la quarta punta, ma soprattutto hanno atteso e attendono l'addio di Sami Khedira. Il tedesco era stato messo ai margini del progetto bianconero già la scorsa estate. La Juventus sperava di liberarsi del campione del mondo 2014 che ha un ingaggio molto elevato, ma Khedira non ha accettato l'accordo per la risoluzione ed è rimasto a Torino. Pirlo lo aveva messo ai margini e aveva detto che la sua epoca era finita. Ma al netto di tante offerte il centrocampista ha deciso di non andare via. La Juve aspetta e spera che Khedira si accasi in Premier o in Bundesliga.