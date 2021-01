Comincia oggi l'ultima settimana di mercato e per la Juventus l'obbiettivo non è cambiato: trovare un centravanti per completare l'attacco a disposizione di Andrea Pirlo. I bianconeri trattano ancora con il Sassuolo per Gianluca Scamacca, attualmente in prestito al Genoa: c'è accordo sulla valutazione del calciatore (tra i 22 e i 25 milioni di euro) ma non sulla formula del prestito con i piemontesi che vorrebbero un diritto di riscatto mentre gli emiliani vorrebbero inserire l'obbligo di riscatto. Nel frattempo però gli uomini mercato della Vecchia Signora valutano altre piste e seguono soprattutto l'evolversi della situazione tra Dzeko e la Roma con Paratici pronto a proporre uno scambio alla pari con Federico Bernardeschi anch'esso come il bosniaco in scadenza di contratto nel 2022.