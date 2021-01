L'Inter comincia l'ultima settimana della sessione invernale di mercato senza aver ancora risolto il "problema" Eriksen: scartata l'ipotesi di uno scambio con Dzeko con la Roma, sul danese c'è ora il Leicester. Solo un'eventuale cessione del trequartista ex Tottenham permetterebbe all'Inter di effettuare un colpo in entrata: nel caso in cima alla lista di Marotta e Ausilio c'è Lucas Torreira centrocampista di proprietà dell'Arsenal attualmente in prestito all'Atletico Madrid. Colpo in prospettiva invece per la Primavera con il giovane classe 2003 Nunziatini in dirittura d'arrivo dal Livorno. Per quanto riguarda la questione rinnovi si continua a trattare con l'entourage di Lautaro Martinez che non è soddisfatto dall'ingaggio da 5 milioni di euro a stagione offerto dall'Inter nell'ultimo incontro.