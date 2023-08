Calciomercato, news in diretta: Inter tra Taremi e Balogun, De Ketelaere all’Atalanta si complica. Roma, idea Solet per la difesa

Le ultime notizie di calciomercato oggi 9 agosto 2023 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Lazio, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Calciomercato Inter. Samardzic arriverà a Milano giovedì per le visite mediche ma si lavora sempre per l'attaccante: Balogun è il nome più gettonato ma ci sono stati nuovi contatti con il Porto per Taremi e dopo la risposta si deciderà a chi verrà presentata un'offerta ufficiale.

Calciomercato Roma. Contatti con l'Atalanta Duvan Zapata ma si segue sempre la pista Marcos Leonardo del Santos. I giallorossi hanno chiesto informazioni per il difensore del Salisburgo Oumar Solet. Il Rennes avrebbe fatto un'offerta a Matic ma tra i club non ci sono stati contatti.

Calciomercato Napoli. Nuovo incontro tra Aurelio De Laurentiis e l'agente di Victor Osimhen, Roberto Calenda, nel ritiro di Castel Di Sangro: si discuterà l'ingaggio e la clausola che verrà inserita nel nuovo contratto.

Mercato Juve. Dopo l'ufficialità dell'acquisto di Facundo Gonzalez, i bianconeri lavorano sempre per portare Lukaku a Torino: il Chelsea ha ufficializzato i numeri di maglia della prossima stagione e il belga non è presente in lista.

Milan news. De Ketelaere all'Atalanta si complica a causa delle pretese elevatissime dell'entourage del calciatore belga: se alcune condizioni e richieste non verranno abbassate la trattativa si potrebbe complicare.

Mercato Lazio. Dopo Kamada e Isaksen, i biancocelesti stanno lavorando per accontentare Sarri e completare la rosa. Se la trattativa con Ricci non dovesse decollare, è pronto il piano B: si tratta di Mattéo Guendouzi dell'Olympique Marsiglia.

Il tabellone di calciomercato di Serie A aggiornato.

