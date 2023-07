Calciomercato, news di oggi in diretta: è il giorno di Frattesi all’Inter, poi tutto su Lukaku. Affondo Milan per Chukwueze e Musah

Le ultime notizie di calciomercato oggi 5 luglio 2023 e le trattative di giornata per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Mercato Inter: oggi si chiude con il Sassuolo per l'arrivo di Frattesi (27 milioni + il cartellino di Mulattieri) che firmerà un quinquennale da 2,8 milioni a stagione più bonus. Ausilio a Londra per trattare con il Chelsea per il ritorno di Lukaku. Incontro con l'Udinese per Samardzic, sondato anche lo svincolato Roberto Pereyra. Per la difesa preso Bisseck e si tratta per Demiral. Continua il pressing del Manchester United su Onana.

Milan news: trattativa avanzata per Tijjani Reijnders ma c'è ancora distanza con le richieste dell'AZ Alkmaar, appena avviata invece quella con il Valencia per il 20enne Musah (con cui c'è già un accordo). Offerta al Villareal per Samuel Chukwueze (anche con lui c'è già un'intesa). Per Pulisic si fa leva sulla volontà del calciatore per abbassare le pretese del Chelsea. Discussioni in atto anche per Morata. Niente da fare invece per Arda Güler che ha scelto il Real Madrid. Domani le visite mediche per Luka Romero.

Calciomercato Juve: subito a lavoro il nuovo ds Giuntoli che deve piazzare i tanti esuberi in rosa: da Arthur, a Zakaria e McKennie. In entrata l'obiettivo è rinforzare la batteria di esterni: l'ex Atalanta Castagne, il cagliaritano Nandez e Holm dello Spezia i profili seguiti. Attesa anche per eventuali offerte ‘pesanti' per Chiesa e Vlahovic, intanto chieste informazioni al Sassuolo per il prezzo di Berardi.

Calciomercato Roma: perso Frattesi, per il centrocampo affondo sullo svincolato Kamada. Per l'attacco l'obiettivo resta Scamacca ma solo in prestito. Per la difesa ripreso Llorente dal Leeds. Giallorossi al lavoro anche per le cessioni di Ibanez, Karsdorp, Viña e Shomurodov.

Calciomercato Napoli: si avvicina il rinnovo del contratto di Osimhen. In difesa si tratta per Kilman, ma si valutano anche Le Normand della Real Sociedad e il giovane tedesco del Southampton Bella-Kotchap. Per la mediana si seguono Ricci del Torino e Maxime Lopez del Sassuolo.

Qui il tabellone del calciomercato di Serie A aggiornato con tutti i trasferimenti già conclusi.

0