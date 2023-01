Calciomercato, ultime news in diretta: Inter su Demiral se parte Skriniar, Zaniolo fuori dal progetto tecnico della Roma

Le notizie di calciomercato oggi 31 gennaio 2023 e le trattative di Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Mercato Inter: Skriniar sarà un calciatore del Paris Saint Germain, ma non è ancora chiaro se andrà in Francia dalla prossima stagione o se si muoverà nell'ultimo giorno di mercato. Se lo slovacco andrà via il profilo che piace di più ai nerazzurri è quello di Demiral. Dumfries non lascerà i nerazzurri in questa sessione di mercato.

Calciomercato Roma: dal Leeds è arrivato Diego Llorente e oggi ci sarà l'ufficialità. Il caso Zaniolo è sempre aperto: il calciatore è tornato a casa sua in Liguria e la situazione per lui è molto pesante nella Capitale tra gli striscioni appesi in città e gli insulti ricevuti sotto casa da alcuni tifosi giallorossi. Il club ha deciso di escluderlo dal progetto tecnico e resterà in tribuna almeno fino a luglio se non andrà via nelle prossime ore.

Milan news: dopo essersi tolti dalla corsa a Zaniolo, i rossoneri starebbero monitorando sempre il nome di Ziyech ma il marocchino è vicinissimo al PSG. Il Diavolo sta per piazzare Bakayoko alla Cremonese ma non ci saranno altri movimenti nelle ultime ore di mercato.

Calciomercato Juve: dopo l'ufficialità di McKennie al Leeds non dovrebbero esserci altri movimenti in entrata e in uscita per i bianconeri. A meno di sorprese. La Vecchia Signora starebbe sondando il terreno con lo Spezia per Holm, ma sarebbe un'operazione per la prossima stagione. laterale di prospettiva e di valore.

Calciomercato Napoli: non ci sono movimenti per la capolista della Serie A. Juan Jesus è pronto per il rinnovo e l'obiettivo per luglio Ounahi si è accasato all'Olympique Marsiglia.

Il Sassuolo ha ceduto Traoré al Bournemouth e l'ha sostituito con Bajrami dell'Empoli. In Toscana andrà Vignato del Bologna. Gattuso esonerato dal Valencia, Nainggolan va alla SPAL di De Rossi. Cancelo va in prestito al Bayern Monaco. Il tabellone del calciomercato di Serie A aggiornato con tutti gli acquisti e le cessioni delle squadre italiane di questo mercato di gennaio.

