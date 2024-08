Calciomercato, news di oggi: Juve-Koopmeiners si chiude, Napoli in attesa del PSG per Osimhen. Roma, idea Frattesi

Le ultime notizie di calciomercato oggi 27 agosto e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Movimenti importanti in casa Juventus: dopo aver definito Nico Gonzalez e Conceicao, i bianconeri oggi vogliono chiudere con l'Atalanta per Koopmeiners. Il Napoli lavora in uscita per concludere la cessione di Victor Osimhen (manca l'offerta ufficiale del PSG, destinazione principale), intanto si attende di sapere quando arriverà Lukaku, che sta risolvendo i dettagli sui diritti immagine.

L'Inter ha fatto fare le visite mediche a Palacios che oramai è nerazzurro ma potrebbe cedere Frattesi: sul centrocampista è piombata fortissima la Roma di De Rossi. In casa giallorossa si lavora per la cessione di Abraham verso la Premier (West Ham). Colpo del Lecce: preso l'ex Milan Ante Rebic per l'attacco. La Fiorentina su Robin Gosens

Tutte le principali trattive di calciomercato di oggi 27 agosto. Si apre con l'accordo tra la Juventus e Koopmeiners con l'Atalanta oramai che sembra rassegnata alla cessione del giocatore che andrà a rinforzare i bianconeri di Thiago Motta. Intanto a Napoli si lavora per la cessione di Osimhen, tre soluzioni: Chelsea in Premier, PSG in Ligue 1 oppure le sirene arabe. Il gioatore avrebbe un accordo con i francesi ma manca l'offerta ufficiale al Napoli, che ha pronto Lukaku. La Roma di De Rossi dopo l'avvio shock in campionato prova a correre ai ripari: chiesto Frattesi all'Inter col centrocampista che senza spazi adeguati potrebbe accettare. In casa nerazzurra definito l'acquisto di Palacios che ieri ha superato le visite medice. Colpo grosso di Pantaleo Corvimo: il Lecce si è preso Ante Rebic l'ex Milan per rinforzare l'attacco.