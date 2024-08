Lukaku al Napoli, può arrivare in Italia già nelle prossime ore: accordi finali e poi visite mediche

video suggerito

Romelu Lukaku a Napoli già nelle prossime ore. L'attaccante belga è ormai a un passo dall'accordo definitivo con gli azzurri. Manca solo un ultimo tassello, quello relativo ai diritti di immagine, prima di considerare totalmente chiusa l'operazione. Secondo Sky Sport, una volta completato quest'ultimo dettaglio il giocatore sarà pronto per sottoporsi alle visite mediche di rito. Già in serata l'ex attaccante di Inter e Roma potrebbe raggiungere Roma, direzione Villa Stuart, per sottoporsi alle visite mediche di rito prima di approdare definitivamente a Napoli.

Attesa dunque in queste ore l'intesa totale sui diritti d'immagine per poi dare il via alla partenza del giocatore da Londra all'Italia. Secondo Sky Sport, decisivo sarà infatti il nuovo summit in programma oggi che dovrebbe portare a concludere l'operazione. Col Chelsea il Napoli ha definitivo un affare da 30 milioni di euro per il costo del cartellino a titolo definitivo con il 30% sulla futura rivendita. A Lukaku invece sarà garantito un ingaggio da 8 milioni di euro netti più bonus per tre anni di contratto.

Anche McTominay pronto a raggiungere l'Italia nelle prossime ore

Non solo Lukaku. Il Napoli ha infatti da qualche giorno raggiunto anche un accordo con il Manchester United per l'arrivo del centrocampista scozzese Scott McTominay. L'accordo tra i due club è stato trovato per una cifra pari a 25 milioni di euro (30 con i bonus) e ai Red Devils spetterà una commissione sulla futura rivendita. Anche in questo caso il giocatore potrebbe approdare in Italia già nelle prossime ore dato che lo United è riuscito a prendere dal PSG il suo sostituto, Manuel Ugarte, per un'operazione da 60 milioni bonus inclusi.

Il Napoli lavora anche sul colpo Gilmour dal Brighton

È lui l'uomo scelto da Conte per mette in campo lo scozzese insieme a Lobotka o anche come sostituto dello slovacco. Azzurri scatenati che lavorano su più fronti dato che il ds Manna ha ancora in programma di chiudere un'altra operazione: quella relativa a Billy Gilmour dal Brighton. La richiesta degli inglesi si aggirerebbe intorno ai 15 milioni più 5 di bonus contro i 18 che vorrebbe invece versare subito De Laurentiis pur di chiudere subito la trattativa. Insomma, per il Napoli saranno ultime ore di mercato infuocate.