Calciomercato, news e trattative di oggi in diretta: l’Inter saluta Brozovic e stringe per Frattesi. Milan vicino ad Arda Guler

Le notizie di calciomercato oggi lunedì 26 giugno 2023 e le trattative di giornata per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Calciomercato Juve: Giovedì possibile giorno delle visite mediche per Timothy Weah. A centrocampo cresce la fiducia per il rinnovo di Rabiot mentre il nome nuovo nome nella lista bianconera per l'attacco in attesa di capire il futuro di Vlahovic è quello di Hugo Ekitiké, 21enne arrivato al PSG la scorsa estate, che potrebbe arrivare in prestito. In caso di partenza di Bremer in difesa Mario Hermoso dell'Atletico Madrid e Pau Torres del Villarreal sono le alternative.

Milan news: Club pronto a pagare la clausola rescissoria da 17,5 milioni al Fenerbahce per Arda Guler, fantasista classe 2005. Nel frattempo ci sono stati nuovi contatti tra Milan e Chelsea per il centrocampista Ruben Loftus-Cheek. L'inglese è la priorità visto l'infortunio di Bennacer e l'addio ormai certo a Sandro Tonali. Si tratta col Benfica per Florentino Luis: 30 milioni la richiesta. In attacco Morata resta sempre una priorità.

Mercato Inter: Nerazzurri che dopo aver concluso gli affari Bisseck, Thuram e Azpilicueta sono pronti a chiudere per Davide Frattesi del Sassuolo su cui c'è una forte concorrenza. Affare che potrebbe sbloccarsi grazie alla cessione di Brozovic all'Al-Nassr per 23 milioni di euro. Nel frattempo se parte Onana si punta forte sull’acquisto di Lukaku. Gosens sempre più vicino all'Union Berlin.

Calciomercato Roma: I giallorossi sono più defilati nella corsa a Frattesi e hanno come priorità l'attaccante che prenda le redini di Abraham. Savio del Troyes il nome nuovo mentre per Scamacca il West Ham ha chiesto sempre 35 milioni di euro che la Roma vorrebbe abbassare come cifra. Morata alternativa. Proseguono intanto i contatti tra Roma e Leeds per assicurarsi Rasmus Nissen Kristensen.

Calciomercato Napoli: Teun Koopmeiners e il tedesco-serbo Lazar Samardzic i primi nomi per rimpiazzare la partenza di Ndombele, e quella probabile di Demme in attesa di capire cosa farà la società con Zielinski. In difesa Danso resta il primo obiettivo ma il Lens spara alto. Trattative in corso per il rinnovo di Osimhen: se dovesse partire anche Beto dell'Udinese tra gli attaccanti sondati dagli azzurri.

La Fiorentina pensa a Dia della Salernitana per rinforzare il proprio attacco: il giocatore ha una clausola da 25 milioni che la viola potrebbe esercitare. La Lazio sta pensando a un'alternativa a Milinkovic-Savic: Zielinski è il primo nome ma l'affare è molto difficile. I biancocelesti nel frattempo stanno trattando con Zaha dal Crystal Palace per capire la fattibilità dell'affare. Marcos Leonardo del Santos è invece l'ultimo nome per l'attacco della squadra di Sarri.

