Calciomercato, ultime news in diretta: De Ketelaere non convocato, il Milan ci crede. Juve, si insiste per Morata e Paredes

Le notizie di calciomercato oggi 24 luglio e le trattative di Milan, Inter, Juve e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Milan news: giornata che potrebbe essere decisiva per Charles De Ketelaere dopo che il giocatore ha chiesto (e ottenuto) di non venire convocato dal Bruges. Intanto ci si guarda attorno e si insiste per Hakim Ziyech, in uscita dal Chelsea per la trequarti e Tanganga in prestito dal Tottenham come ulteriore centrale difensivo. Ma solo come colpi low cost.

Calciomercato Juve: il desiderio principale è di riavere Alvaro Morata, ma bisogna accettare la richiesta dell'Atletico che se ne priverebbe ma a non meno di 30 milioni. Su Paredes occhi puntati in attesa di capire cosa possa piacere al PSG: bocciato Kean potrebbe rientrare nella trattativa Rabiot. In uscita, Salernitana su Rovella.

Mercato Inter: la dirigenza nerazzurra è disposta a cedere Cesare Casadei al Torino per circa 7 milioni ma solo con l'inserimento della recompra. Intanto Denzel Dumfries è finito nel mirino di ten Hag al Manchester. L’ex Ajax conosce bene l’esterno nerazzurro che però vale 40 milioni. Intanto dall'Inghilterra assicurano che Lukaku resterà anche un altro anno.

Calciomercato Roma. Per Wijnaldum Roma e Psg hanno già raggiunto un accordo verbale sulla formula del trasferimento, prestito con diritto di riscatto fissato ad una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Si deve risolvere il problema legato all'ingaggio molto alto.

Il Napoli chiude con Kim, atteso per le visite a inizio settimana: il sudcoreano del Fenerbahce sarà il sostituto di Koulibaly.

Qui tabellone del calciomercato di Serie A aggiornato con gli acquisti e le cessioni di tutti i club.

0