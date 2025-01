Calciomercato, news di oggi in diretta: il Napoli stringe per Garnacho, Juve su Kelly. Il Milan pensa a Gimenez

Le ultime notizie di calciomercato oggi 22 gennaio 2025 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Anche nei giorni in cui si gioca la Champions League il mercato è sempre vivissimo. Il Napoli è la squadra più attiva. La capolista della Serie A ha bisogno di sostituire Kvaratskhelia: il prescelto è Garnacho, i contatti con il Manchester United sono fitti, ma non c'è ancora l'accordo tra i due club. Conte non avrà Danilo, che ha deciso di tornare in Brasile, lo aspetta il Flamengo. Nel mirino c'è anche Dorgu del Lecce, conteso anche dal Manchester United. La Juventus dopo Kolo Muani e Alberto Costa cercherà di prendere anche un difensore: i nomi nel mirino sono quelli di Kelly del Newcastle e Renato Veiga del Chelsea.

La Roma oggi dovrebbe annunciare Rensch, difensore in arrivo dall'Ajax. Mentre il Milan si prepara a dare l'affondo decisivo per Kyle Walker. Complicato pensare a un annuncio per oggi, visto che il City gioca in casa del PSG in Champions una partita importantissima. Serve anche una punta e torna caldo il nome del messicano Gimenez. L'Inter può cedere in prestito Buchanan al Torino e segue sempre il difensore argentino Perez. I problemi di Acerbi potrebbero avvicinare il giovane calciatore del Newell's Old Boys.

0

11:40 Calciomercato Inter, Frattesi alla Roma: se ne parla la prossima settimana Il calciomercato entra nella sua fase decisiva e con la chiusura il prossimo 3 febbraio, la prossima settimana, in un modo o nell'altro, sarà quella in cui si concluderanno gli affari. Come per Davide Frattesi corteggiato dalla Roma e in uscita dall'Inter. In Capitale attendono notizie dai nerazzurri che però sono concentrati sul campo con la sfida Champions che ha la priorità su tutto. Da lunedì, si riprenderanno i contatti: Ghisolfi spera in uno sconto finale, sotto i 45 milioni richiesti per la cessione a titolo definitivo. A cura di Alessio Pediglieri 11:37 Né Napoli né Milan per Skriniar, va al Fenerbahçe in Turchia Skriniar, ormai ai margini del Paris Saint-Germain, ha trovato l'accordo con il Fenerbahçe ed è pronto a trasferirsi in Turchia. Il difensore slovacco era finito nel mirino del Napoli (il club francese lo aveva proposto quale contropartita nell'affare Kvara) e del Milan che non hanno mai affondato il colpo. L'ex Inter è atteso a Istanbul per le visite mediche e la firma del contratto. A cura di Maurizio De Santis 11:30 Calciomercato Juventus, Giuntoli punta Kelly e Veiga La Juventus ha prelevato Kolo Muani e Alberto Costa e adesso deve rinforzarsi in difesa. Serve un centrale, arriverà uno tra Kelly del Newcastle e Veiga del Chelsea. A cura di Alessio Morra 11:20 Calciomercato Milan: nel mirino Gimenez e Walker I rossoneri stanno per chiudere con il Manchester City per Walker, difensore che firmerà un contratto di due anni e mezzo. Poi si proverà a sistemare l'attacco. Rashford è sfumato, ma per l'attacco sono caldi i nomi di Gimenez del Feyenoord e Joao Felix del Chelsea. A cura di Alessio Morra 11:10 Calciomercato Napoli, trattativa a oltranza per Garnacho Il Napoli e il Manchester United sono seduti a un tavolo per Alejandro Garnacho. La volontà di chiudere c'è da entrambe le parti, ma ognuna delle parti vuole un prezzo. Il Napoli non supera i 50 milioni per l'offerta, i Red Devils ne vogliono almeno 60. A cura di Alessio Morra 11:00 Le ultimissime notizie di calciomercato: le trattative di oggi 22 gennaio 2025 Napoli su Garnacho, la notizia c'è da giorni. Ma la trattativa per ora non si conclude. Perché c'è differenza tra domanda e offerta. Ballano una decina di milioni puliti. Si tratta a oltranza. Di sicuro non passerà al Napoli Danilo, che lascia la Juve e torna in Brasile. Mentre il Milan a breve chiuderà per Walker. I rossoneri hanno bisogno di una punta e il nome nuovo è rappresentato da Gimenez, attaccante messicano del Feyenoord. La Juve invece si muove in difesa: in arrivo dalla Premier League uno tra Kelly e Veiga. L'Inter prova a capire le condizioni di Acerbi, prima di affondare per Perez. La Roma sta per ufficializzare Rensch. A cura di Alessio Morra