Calciomercato, news di oggi in diretta: l’Inter vuole Dibu Martinez e non molla Perisic, En-Nesyri più vicino alla Juve. Il Napoli insiste per Marcos Leonardo

Le ultime notizie di calciomercato oggi 21 gennaio 2026 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.
L'Inter per la porta valuta il Dibu Martinez per il post-Sommer e lavora al ritorno di Perisic in nerazzurro. In giornata si dovrebbe chiudere la trattativa con la Dinamo Zagabria per Jakirovic. La Juventus vuole prendere una punta e En-Nesyri è sempre più vicino. Il Napoli sta trattando Marcos Leonardo dell'Al-Hilal ma prima devono uscire Lang e Lucca. Roma sempre su Dragusin per la difesa, intanto Bailey torna all'Aston Villa. La Fiorentina accoglie Fabbian e saluta Dzeko: lo Schalke 04 è vicinissimo. La Lazio valuta l'offerta del Bournemouth per Mandas, Sulemana al Cagliari. Il Como vuole Cuenca e Kaiki.
Il tentativo della Juventus per Gudmundsson: la risposta secca della Fiorentina
La Juventus sta cercando da settimane di trovare un vice Yildiz. Da Maldini a tanti altri nomi, nella serata di ieri è stato tirato fuori anche Gudmundsson che sembrava in procinto di andare via dalla Fiorentina fino a qualche settimana ma che invece ora è diventato centrale per Vanoli. Il giocatore sta trascinando la viola alla salvezza, obiettivo primario in questo momento. I bioanconeri hanno bussato alla porta della società toscana per cercare un'intesa ma la proposta di un prestito secco ha trovato il secco "no" della dirigenza.
Mercato Napoli, Marcos Leonardo resta un’opzione concreta per l'attacco
Il Napoli prosegue la sua attività sul mercato, con un occhio sia alle uscite sia agli acquisti. La società azzurra deve rispettare il principio del “saldo zero” e per questo lavora con determinazione per cedere i calciatori appetibili sul mercato, così da liberare risorse per rinforzare la rosa. Lorenzo Lucca e Noa Lang restano i principali candidati a lasciare il club durante questa finestra di mercato, e Giovanni Manna è impegnato a trovare le soluzioni migliori per entrambi.
Parallelamente, secondo quanto riportato da Sky, resta viva l’ipotesi Marcos Leonardo: l’attaccante brasiliano dell’Al Hilal potrebbe arrivare a Napoli anche senza includere Lucca nell’operazione, aprendo così un nuovo scenario per l’attacco partenopeo.
L'Inter su Dibu Martinez, è lui uno dei candidati per il post-Sommer: la situazione
L’Inter guarda avanti e pianifica anche il futuro tra i pali. Oltre alle mosse immediate di mercato, il club nerazzurro sta già ragionando sull’era post-Sommer e, in questo contesto, nelle ultime ore ci sono stati contatti esplorativi con l’entourage di Emiliano “Dibu” Martinez.
La dirigenza interista sta valutando profili di alto livello ed esperienza per la porta e ha voluto sondare la disponibilità del portiere argentino, campione del mondo e attualmente all’Aston Villa, per comprendere margini e condizioni di un’eventuale operazione.
Uno dei nodi principali resta quello economico: l’ingaggio percepito in Premier League è elevato e un’operazione del genere sarebbe possibile solo a fronte di una riduzione dello stipendio da parte del giocatore.
Al momento Martinez rientra comunque nella lista dei candidati per il futuro della porta nerazzurra, nel caso si decidesse di puntare su un profilo già affermato. Il discorso è destinato a essere approfondito più avanti, nelle prossime settimane.
Calciomercato Juve, En-Nesyri sempre più vicino: superata la concorrenza del Napoli
Sembrava destinato al Napoli, ma nelle ultime ore lo scenario è cambiato: ora è la Juventus a guidare la corsa per Youssef En-Nesyri. Stando alle informazioni di Sky Sport, l’attaccante marocchino è molto vicino ai bianconeri, che stanno lavorando per trovare l’accordo definitivo con il Fenerbahce.
I contatti tra i due club sono proseguiti anche di recente, mentre la dirigenza juventina è impegnata a definire gli ultimi dettagli con l’entourage del giocatore. Al momento, la Juve appare in netto vantaggio su tutte le concorrenti.
Parallelamente, si fa sempre più complessa la pista che porta a Jean-Philippe Mateta. Il Crystal Palace continua a mantenere richieste economiche elevate e la questione delle commissioni sta rallentando ulteriormente la trattativa, favorendo di fatto il sorpasso di En-Nesyri nelle priorità bianconere.
Le ultimissime notizie di calciomercato: le trattative di oggi 21 gennaio 2026
L’Inter guarda già al futuro tra i pali e sta prendendo in considerazione Emiliano “Dibu” Martínez come possibile erede di Sommer. Parallelamente, in casa nerazzurra prende quota anche l’ipotesi di un ritorno di Ivan Perisic. Sul fronte delle operazioni in entrata, è attesa a breve la definizione dell’accordo con la Dinamo Zagabria per il giovane difensore Jakirovic.
Si muove anche la Juventus, determinata a rinforzare l’attacco: tra i profili seguiti con maggiore insistenza c’è Youssef En-Nesyri, che nelle ultime ore è diventato un obiettivo sempre più concreto per i bianconeri.
Il Napoli resta forte sul profilo di Marcos Leonardo dell’Al-Hilal: il club azzurro valuta il brasiliano anche senza inserire Lorenzo Lucca come contropartita ma l'attaccante italiano piace molto al Nottingham Forest. In uscita c’è anche Noa Lang: la trattativa con il Galatasaray ha avuto un’accelerazione importante e l’accordo è ormai vicino, sulla base di un prestito oneroso da 2-3 milioni con diritto di riscatto fissato a 25 milioni. Le cessioni servirebbero a finanziare il mercato invernale dei campioni d’Italia.
Sul fronte Serie A si muove anche il Como, molto attivo per rinforzare la difesa. Il club di Cesc Fabregas sta lavorando per bloccare il giovane Andres Cuenca del Barcellona, classe 2007, in vista di un arrivo a parametro zero in estate, e parallelamente tratta Kaiki del Cruzeiro, terzino sinistro classe 2003 già protagonista in Brasile.