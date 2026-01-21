Calciomercato, news di oggi in diretta: l’Inter vuole Dibu Martinez e non molla Perisic, En-Nesyri più vicino alla Juve. Il Napoli insiste per Marcos Leonardo

L’Inter guarda avanti e pianifica anche il futuro tra i pali. Oltre alle mosse immediate di mercato, il club nerazzurro sta già ragionando sull’era post-Sommer e, in questo contesto, nelle ultime ore ci sono stati contatti esplorativi con l’entourage di Emiliano “Dibu” Martinez.

La dirigenza interista sta valutando profili di alto livello ed esperienza per la porta e ha voluto sondare la disponibilità del portiere argentino, campione del mondo e attualmente all’Aston Villa, per comprendere margini e condizioni di un’eventuale operazione.

Uno dei nodi principali resta quello economico: l’ingaggio percepito in Premier League è elevato e un’operazione del genere sarebbe possibile solo a fronte di una riduzione dello stipendio da parte del giocatore.

Al momento Martinez rientra comunque nella lista dei candidati per il futuro della porta nerazzurra, nel caso si decidesse di puntare su un profilo già affermato. Il discorso è destinato a essere approfondito più avanti, nelle prossime settimane.