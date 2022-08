Calciomercato, ultime news in diretta: Raspadori tra Juve e Napoli. Milan, visite per De Ketelaere

Le notizie di calciomercato oggi 2 agosto e le trattative di Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Calciomercato Juve: la Juventus è molto interessata a Giacomo Raspadori per rinforzare il suo attacco e per questo sta insidiando il Napoli, che sembrava in pole per l'attaccante del Sassuolo con contatti ben avviati. Il Sassuolo chiede 40 milioni di euro e sono previsti incontri tra la dirigenza Juve e gli agenti del nazionale. Per il centrocampo in attesa degli esami su Pogba si monitora Paredes ma è necessario prima cedere oltre ad Arthur, anche un'altra pedina. Più complicata la pista Milinkovic-Savic, con l'altro serbo Milenkovic sempre nel mirino.

Milan news: in casa Milan è il giorno di De Ketelaere che dopo l'arrivo a Milano è pronto per sostenere le visite mediche e poi firmare il suo contratto con i rossoneri. Intanto in avanti trattativa avviatissima per il giovane Tommaso Mancini, classe 2004 del Vicenza, che piaceva anche alla Juventus. Si continua a seguire anche la pista che porta a Renato Sanches vecchio pallino di mercato.

Calciomercato Napoli: il Napoli insiste per Kepa, con le prossime ore che potrebbero essere decisive. C'è un'intesa di massima con il Chelsea per il prestito secco, anche se bisognerà trovare la quadra su alcuni bonus. I contatti con lo spagnolo, complicano il discorso relativo al rinnovo di Meret che chiede garanzie. Da valutare anche la posizione di Fabian Ruiz, in stand-by.

Mercato Inter: la priorità in casa Inter ora è sfoltire la rosa. Dopo le partenze di Vecino e Lazaro destinazione Lazio e Torino, con l'addio di Sanchez, ora si segue anche la questione Pinamonti. Potrebbe essere lui l'erede di Raspadori al Sassuolo

Calciomercato Roma: la società giallorossa ha un accordo di massima per Belotti ma aspetta la cessione di Shomurodov per liberare un posto nel reparto offensivo. Quella di oggi potrebbe essere la giornata decisiva. Più complicata la situazione Wijnaldum: c'è da superare lo scoglio legato all'ingaggio, e bisognerà trattare ancora con il PSG.

Gli acquisti e le cessioni ufficiali nel tabellone del calciomercato di Serie A aggiornato.

