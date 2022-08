Calciomercato, ultime news in diretta: il Napoli oggi chiude per Raspadori e Ndombele, Juve su Depay. Inter vicina ad Acerbi

Le notizie di calciomercato oggi 18 agosto e le trattative di Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Calciomercato Juve: il mercato dei bianconeri è leggermente rallentato dal mancato trasferimento di Rabiot al Manchester United. Ma i dirigenti bianconeri stanno comunque cercando di stringere per l'argentino Paredes e soprattutto per Memphis Depay, che ha già detto sì ed è in uscita dal Barcellona.

Milan news: due colpi da realizzare. Uno in difesa e uno a centrocampo. Oltre a Diallo torna forte il nome di Tanganga del Tottenham, mentre per la mediana l'erede di Kessié dovrebbe essere Onyedika del Miditylland.

Mercato Inter: Casadei è praticamente del Chelsea, Skriniar non si tocca. Il mercato in uscita dell'Inter dovrebbe essere terminato, quello in entrata invece no. Per Akanji il Borussia Dortmund fa muro, chiede tanto 20 milioni di euro, e così c'è stata l'accelerata per Acerbi che può arrivare entro il weekend, la Lazio è disposta a cederlo in prestito.

Calciomercato Roma: il mercato dei giallorossi ora procede a rilento. Ma non ci sono nuvole in vista. Belotti è stato bloccato, Lukic è vicino, poi arriverà pure un difensore, uno tra Lindelof e Bailly. Ma prima Tiago Pinto deve sfoltire la rosa. Kluivert ha offerte in Premier League, Shomurodov attende di sapere dove giocherà.

Calciomercato Napoli: quello di oggi può essere un giorno importante per il club di De Laurentiis che potrebbe annunciare tutti insieme tre colpi di mercato. Simeone è stato già preso, ma non ancora ufficializzato. Ndombele del Tottenham oggi farà le visite e entro il fine settimana potrebbe effettuarle pure Raspadori. Il Sassuolo ha accettato l'ultima offerta del Napoli, manca solo l'ufficialità.

Il tabellone del calciomercato di Serie A aggiornato con acquisti, cessioni e formazioni tipo.

0