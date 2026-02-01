Calciomercato, news di oggi in diretta: Milan-Mateta, il Crystal Palace blocca tutto. Juve su Kolo Muani e Duran, Lookman vicino all’Atletico

Le ultime notizie di calciomercato oggi 01 febbraio 2026 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.
Il Milan ha l'accordo per l'estate con Mateta e vorrebbe anticipare l'operazione ma il Crystal Palace blocca tutto perché non ha trovato il sostituto. Intanto i rossoneri hanno ufficializzato il rinnovo di Maignan e oggi chiuderanno per Yahya Idrissi Regragui, trequartista classe 2007 del Chelsea. La Juventus monitora sempre Kolo Muani e Duran per l'attacco. Lookman vicino all'Atletico Madrid: l'Atalanta ha già l'accordo, il calciatore tratta. Inter: fatta per Massolin dal Modena, si complica la pista Curtis Jones del Liverpool. Roma a lavoro con Celta Vigo e Bayern per Bryan Zaragoza, Romagnoli resta alla Lazio. Alisson Santos più vicino al Napoli: piacciono Zappa e Juanlu Sanchez per sostituire Di Lorenzo.
Tutte le operazioni e il tabellone del calciomercato di Serie A aggiornato.
Romagnoli resta alla Lazio: saltato il passaggio all’Al-Sadd
È sfumato ufficialmente il trasferimento di Alessio Romagnoli all’Al-Sadd. Nonostante il via libera arrivato dalla Lazio, non si è riusciti a completare l’operazione entro i tempi necessari e il difensore resterà quindi nella Capitale. La situazione, però, non può dirsi definitivamente chiusa.
Jeremie Boga alla Juventus: affare fatto, oggi visite mediche e firma
La Juventus piazza il suo primo colpo di mercato. I bianconeri sotto traccia hanno agito chiudendo l'affare con il Nizza per l'ivoriano Boga, esterno che in Italia ha giocato con il Sassuolo. Boga arriverà oggi e firmerà dopo aver effettuato le visite mediche. Arriverà in prestito.
Juve su Kolo Muani e Duran: si lavora allo scambio di prestiti Holm-Joao Mario
La Juventus vuole sempre rinforzare la rosa con un attaccante e sul taccuino i nomi più gettonati sono sempre quelli di Kolo Muani e Jhon Duran ma si tratta di due situazioni complesse: il Tottenham non vuole liberare il francese e il colombiano sembra più vicino al Lille.
Intanto i bianconeri stanno discutendo per un’operazione con il Bologna che coinvolge Joao Mario e Holm: operazione che sarebbe uno scambio di prestiti secchi o con diritto di riscatto. A riportare la notizia è Sky.
Lookman all'Atletico Madrid, cosa manca per chiudere
Atalanta e Atletico Madrid hanno già definito l’intesa per il trasferimento di Ademola Lookman, ma l’operazione non è ancora chiusa. Manca infatti il sì definitivo dell’attaccante, che deve trovare l’accordo personale con il club spagnolo prima di dare il via libera al passaggio in Liga.
L’ex Leicester sta valutando la proposta dei Colchoneros dopo che è sfumata la pista Fenerbahce, con cui aveva già raggiunto un’intesa economica. In Turchia Lookman avrebbe percepito uno stipendio complessivo da circa 10 milioni di euro, tra parte fissa e bonus. Ora resta da capire se accetterà la destinazione Atletico Madrid. A riportare la notizia è Sky.
Calciomercato Milan, Mateta bloccato dal Crystal Palace: dal Chelsea arriva Regragui
La trattativa tra Milan e Jean-Philippe Mateta vive una fase di stallo. Il Crystal Palace, infatti, non ha ancora individuato l’attaccante che dovrebbe prendere il posto del francese e questo sta rallentando l’operazione.
Il club rossonero vorrebbe assicurarsi subito il classe 1997, mettendolo a disposizione di Allegri già in questa finestra di mercato e senza rinviare tutto all’estate. Molto dipenderà ora dalla capacità della società inglese di chiudere in tempi brevi per un sostituto, condizione necessaria per sbloccare il trasferimento in Serie A.
Il Diavolo oggi chiuderà l'operazione con il Chelsea per il trequartista classe 2007 Yahya Idrissi Regragui.
Le ultimissime notizie di calciomercato: le trattative di oggi 01 febbraio 2026
La sessione di mercato entra nel vivo con numerosi movimenti e trattative intrecciate per le ultime ore di trattative. L’Atalanta è vicina a cedere Lookman all’Atletico Madrid, mentre all’ultimo momento è saltato il trasferimento di Romagnoli dalla Lazio all’Al-Sadd. In casa Milan è ufficiale il rinnovo di Maignan, ma i rossoneri restano in attesa di sviluppi per Mateta e sono ormai a un passo dal chiudere per Cissé dal Verona. Napoli: piacciono Zappa e Juanlu Sanchez per sostituire Di Lorenzo.
Sul fronte Inter è fatta per Massolin dal Modena, anche se si complica la pista che porta a Curtis Jones del Liverpool; i Reds, intanto, hanno chiesto informazioni per Dumfries, mentre resta ancora aperto uno spiraglio per un ritorno di Perisic. La Roma guarda in Spagna e segue Bryan Zaragoza del Celta Vigo, il Bologna saluta Immobile che è pronto a trasferirsi al Paris FC, mentre a Pisa è stato esonerato Alberto Gilardino.