Calciomercato, news di oggi in diretta: Milan-Mateta, il Crystal Palace blocca tutto. Juve su Kolo Muani e Duran, Lookman vicino all’Atletico

La sessione di mercato entra nel vivo con numerosi movimenti e trattative intrecciate per le ultime ore di trattative. L’Atalanta è vicina a cedere Lookman all’Atletico Madrid, mentre all’ultimo momento è saltato il trasferimento di Romagnoli dalla Lazio all’Al-Sadd. In casa Milan è ufficiale il rinnovo di Maignan, ma i rossoneri restano in attesa di sviluppi per Mateta e sono ormai a un passo dal chiudere per Cissé dal Verona. Napoli: piacciono Zappa e Juanlu Sanchez per sostituire Di Lorenzo.

Sul fronte Inter è fatta per Massolin dal Modena, anche se si complica la pista che porta a Curtis Jones del Liverpool; i Reds, intanto, hanno chiesto informazioni per Dumfries, mentre resta ancora aperto uno spiraglio per un ritorno di Perisic. La Roma guarda in Spagna e segue Bryan Zaragoza del Celta Vigo, il Bologna saluta Immobile che è pronto a trasferirsi al Paris FC, mentre a Pisa è stato esonerato Alberto Gilardino.