Austria-Italia in diretta, formazioni ufficiali e risultato: Grifo, Raspadori e Politano in attacco

Così come per l'Albania, anche contro l'Austria la nazionale italiana giocherà un'amichevole. Il tutto nel giorno della prima gara ufficiale dei Mondiali 2022 in Qatar. Tutto accade per un motivo molto semplice: era già stato deciso. Tutta colpa del palinsesto televisivo dato che la Figc avrebbe infatti voluto programmare questa amichevole sabato tre giorni la gara giocata in Albania, ma la Rai, che ha i diritti della trasmissione di Austria-Italia non ha voluto poiché il sabato sera di Rai 1 è di "Ballando con le stelle". Nessuna trattativa possibile.