Perché si gioca Austria-Italia nel giorno in cui cominciano i Mondiali in Qatar L’amichevole tra Austria e Italia si gioca domenica 20 novembre, con fischio d’inizio alle ore 20,45, nel giorno in cui cominciano i Mondiali 2022 in Qatar: è l’ultimo appuntamento degli Azzurri del 2022.

A cura di Vito Lamorte

L'Italia non parteciperà ai Mondiali 2022 in Qatar e la delusione è sempre più cocente, man mano che si avvicina l'inizio del torneo. La mancata qualificazione direttamente dai gironi, con la Svizzera che ci ha preso il primo posto; e il play-off perso contro la Macedonia del Nord sono ferite apertissime nel cuore e nelle menti di calciatori e appassionati azzurri.

Dopo aver vinto il suo girone di Nations League e aver staccato il pass per la Final Four del prossimo anno, la selezione di Roberto Mancini ha deciso di disputare delle amichevoli per chiudere l'anno 2022 mentre le altre sono in Qatar per contendersi la Coppa del Mondo.

Così come le altre escluse dal torneo FIFA, la squadra campione d'Europa ha organizzato due match nei giorni immediatamente prima all'inaugurazione: la prima, vinta contro l'Albania per 3-1, e la seconda in Austria il 20 novembre.

L'ultimo match del 2022 della selezione azzurra a Vienna, però, si giocherà proprio nel giorno stesso dell'inizio dei Mondiali in Qatar e il motivo è molto semplice: il paese organizzatore della Coppa del Mondo ha fatto richiesta di poter anticipare il via del torneo e questa volontà è stata accolta dal Consiglio della FIFA. Il primo match della manifestazione non sarà Senegal-Olanda, come da programma il 21 novembre; ma Qatar-Ecuador, che scenderanno in campo domenica 20 alle ore 17:00.

Per questo motivo si è scatenato un caso diplomatico tra la FIGC e la Rai perché la federazione aveva chiesto di anticipare la partita di un giorno ma dalla tv di Stato è arrivato un secco ‘no'. I vertici della tv pubblica non hanno voluto modificate il palinsesto dalla prima serata di sabato 19 novembre che prevedeva il programma ‘Ballando con le stelle‘ di Milly Carlucci.

La controproposta fatta alla FIGC si basava sull'anticipo della partita alle ore 18.30, con messa in onda su Raisport, ma a quel punto la Federazione ha preferito tenerla nel giorno previsto con il fischio d'inizio un’ora dopo la fine della gara inaugurale del Mondiale 2022.

Per questo motivo l'amichevole tra Austria e Italia si gioca domenica 20 novembre, alle ore 20,45, con diretta Tv su RaiUno nel giorno in cui cominciano i Mondiali in Qatar.