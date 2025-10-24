ATP Vienna, Berrettini-De Minaur in diretta: Matteo ha perso il 1° set 6-1, stasera Musetti e Sinner

Nei quarti di finale del torneo ATP 500 di Vienna oggi ci sono tre italiani. È in corso il match tra Matteo Berrettini (59° nel Ranking) e Alex De Minaur (7° al mondo): inizio in salita per il tennista romano, che ha perso il primo set 6-1; nel secondo set il risultato è di 2-1 per l'australiano. Chi vince può trovare Jannik Sinner. Reduce dal successo con Cobolli, il numero due al mondo gioca più tardi: non prima delle 17:30 contro Aleksandr Bublik (al 16° posto nel Ranking) A chiudere il tabellone odierno sul centrale austriaco sarà Lorenzo Musetti (8°), che affronterà il francese Corentin Moutet (36°): se vince, trova uno tra Griekspoor e Zverev. Tutti i match saranno trasmessi in diretta tv sui canali di Sky, in streaming sarà possibili vederli su Sky Go e su NOW.
De Minaur avanti 2-1 nel 2° set, Berrettini fa fatica
Berrettini perde il controllo del dritto, non riesce a trovare soluzioni per dare una sterzata all'incontro con De Minaur. Australiano avanti 2-1.
Berrettini scoraggiato: "Sono lento, sono lento"
"Sono lento, sono lento", dice Berrettini verso la postazione del suo staff tecnico. Il romano non ce la fa a tenere il ritmo dell'australiano.
De Minaur porta a casa il 2° game: 1-1 nel secondo set
Servizio e poi un dritto perfetto, che non lascia scampo a Berrettini. L'australiano pareggia subito i conti nel secondo set: 1-1.
Berrettini ha un sussulto, vince il 1° game del secondo set
Dopo aver sofferto per tutto il primo set, Berrettini parte bene nel secondo vincendo il primo game. Si ferma sul nastro il rovescio lungo-linea dell'australiano.
De Minaur padrone del campo, la sua velocità mette Berrettini in difficoltà
Chiaro il tema tattico della partita: De Minaur sta giocando sempre di anticipo, sfruttando la sua arma migliore, quella velocità che sta mettendo in difficoltà Berrettini. L'australiano sta prendendo sempre il tempo a rete all'italiano.
De Minaur ha una marcia in più di Berrettini, chiude 6-1 il primo set
De Minaur ha vinto il primo set contro Berrettini per 6-1 dopo circa mezz'ora di gioco. Successo nettamente meritato dall'australiano, padrone della partita.
Berrettini reagisce, vince il primo game ma è sotto 5-1. De Minaur serve per il set
Nel sesto game Matteo Berrettini reagisce e si porta sul 5-1. Ma adesso è De Minaur che serve e ha l'occasione di chiudere il primo set a suo favore.
De Minaur aggressivo, Berrettini soffre: primo set sul 5-0 per l'australiano
De Minaur dominante, Berrettini sembra aver accusato il colpo in questa fase del primo set: 5-0 in favore dell'australiano. Finisce lungo il dritto lungolinea del romano poi si spegne a metà rete il suo "back".
De Minaur, 3-0 su Berrettini nel primo set: tiene il servizio
De Minaur detta il ritmo del match, sale di colpi e non lascia il tempo a Berrettini di ragionare. Tiene il servizio e conduce 3-0.
De Minaur vince il primo game contro Berrettini
È Alex De Minaur a essersi aggiudicato il primo game della sfida contro Berrettini che ha provato a tenere sulla corda l'australiano ma il suo rovescio incrociato si è fermato a rete.
Berrettini vince il sorteggio e sceglie di ricevere
Berrettini e De Minaur in campo per la sfida dei quarti di finale. Il tennista romano ha vinto il sorteggio e ha scelto di ricevere. Chi vince può trovare in semifinale Jannik Sinner (se il numero due al mondo supera Bublik).
Il tabellone dell'ATP di Vienna
Una finale tutta italiana a Vienna è possibile? Sì, a giudicare da com'è messo il tabellone del torneo. Nella parte alta ci sono Matteo Berrettini e Jannik Sinner che, in caso di successo nelle sfide di oggi, potrebbero ritrovarsi di fronte in semifinale. Nella parte bassa, invece, c'è Lorenzo Musetti che per accedere al big match per il titolo deve superare prima Moutet e poi uno tra Griekspoor e Zverev.
Come arriva Berrettini alla sfida con De Minaur
Matteo Berrettini arriva alla sfida contro Alex De Minaur molto carico. Dopo aver vinto all'esordio con Popyrin (7-6, 6-3), il tennista romano ha battuto in tre set Cameron Norrie (7-6, 6-7, 6-4) mostrando grande vitalità e determinazione nel corso di un incontro durato oltre 3 ore. "Ho giocato a un livello altissimo – le sue parole dopo il successo sull'inglese -. Con De Minaur sarà un'altra battaglia perché è uno dei giocatori che ha fatto molti progressi. Oltretutto, coi conosciamo già bene". L'euforia di Berrettini è confermata anche dalle statistiche dell'ultimo match: ha messo a segno 16 ace, registrato il 69% di prime in campo, il 70% di punti conquistati, salvato 4 palle break su 5 e ne ha realizzate 2 su 5 rispetto a quelle ‘regalategli' dall'avversario. Nel complesso ha ottenuto 125 punti (116 quelli di Norrie).
Stasera Sinner e Musetti: il programma
La partita più attesa nel programma di oggi è quella tra Jannik Sinner e Aleksandr Bublik: non si giocherà prima delle 17:30, perché terza nel tabellone odierno dei match sul centrale di Vienna. In caso di vittoria il tennista alto-atesino, impermeabile alle polemiche dopo l'annuncio sulla mancata partecipazione alla Coppa Davis, potrebbe sfidare Matteo Berrettini (impegnato contro Alex De Minaur). I precedenti tra i due sono nettamente a favore del numero due al mondo, in vantaggio per 5-2: gli unici ko sono arrivati nel 2023 (per ritiro) e più di recente ad Halle. Lorenzo Musetti è l'ultimo degli italiani a giocare (non prima delle 20:15): avrà dinanzi Moutet, con il quale esiste un solo precedente anche abbastanza recente (6-2, 6-3 negli ottavi sulla terra battuta di Buenos Aires).
Berrettini-De Minaur, a che ora gioca e dove vederla in TV
Matteo Berrettini affronta oggi, a partire dalle 13:30, Alex De Minaur. È il match dei quarti di finale del torneo Atp 500 di Vienna, in caso di passaggio del turno può incrociare Jannik Sinner, atteso dall'impegno odierno con Bublik. La sfida tra il tennista romano e quello australiano sarà visibile in diretta tv e in chiaro (ma solo per abbonati) sui canali Sky Sport Tennis (numero 203) e Sky Sport 1 (numero 201). Diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.
ATP Vienna, il programma di oggi: orari e italiani in campo
Nel programma di oggi del torneo ATP 500 di Vienna è Matteo Berrettini il primo a giocare sul campo centrale nei quarti di finale: alle 13:30 c'è la sfida contro Alex De Minaur. A seguire, non prima delle 15:00, c'è il secondo incontro tra Griekspoor e Zverev. Non prima delle 17:30 tocca a Jannik Sinner contro Bublik. Infine, non prima delle 20:15, c'è Lorenzo Musetti che se la vedrà con Moutet. Di seguito la lista degli incontri e degli orari:
- ore 13:30 – Alex De Minaur (Australia) vs Matteo Berrettini
- non prima delle 15:00 – Tallon Griekspoor (Olanda) vs Alexander Zverev (Germania)
- non prima delle 17:30 – Jannik Sinner (Italia) vs Aleksandr Bublik (Kazakistan)
- non prima delle 20:15 – Corentin Moutet (Francia) vs Lorenzo Musetti (Italia)