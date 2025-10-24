ATP Vienna, Berrettini-De Minaur in diretta: Matteo ha perso il 1° set 6-1, stasera Musetti e Sinner

Matteo Berrettini arriva alla sfida contro Alex De Minaur molto carico. Dopo aver vinto all'esordio con Popyrin (7-6, 6-3), il tennista romano ha battuto in tre set Cameron Norrie (7-6, 6-7, 6-4) mostrando grande vitalità e determinazione nel corso di un incontro durato oltre 3 ore. "Ho giocato a un livello altissimo – le sue parole dopo il successo sull'inglese -. Con De Minaur sarà un'altra battaglia perché è uno dei giocatori che ha fatto molti progressi. Oltretutto, coi conosciamo già bene". L'euforia di Berrettini è confermata anche dalle statistiche dell'ultimo match: ha messo a segno 16 ace, registrato il 69% di prime in campo, il 70% di punti conquistati, salvato 4 palle break su 5 e ne ha realizzate 2 su 5 rispetto a quelle ‘regalategli' dall'avversario. Nel complesso ha ottenuto 125 punti (116 quelli di Norrie).