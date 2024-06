Van Eetvelt investito a 70km/h, posta il video subito dopo l’incidente: “Fortunato di essere vivo” Il giovane ciclista belga della Lotto Dstny, Lennert Van Eetvelt è stato vittima di un pirata della strada mentre si allenava a Tenerife. In piena discesa a quasi 70km/h è stato catapultato sull’asfalto, riportando ferite al corpo e al volto. Sui social ha postato il video dopo la caduta: “Dovevo raccontarvi del mio ritorno alle corse, sono qui a ringraziare che sia andato alla fine tutto bene” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un incidente stradale causato ancora una volta da un automobilista che ha azzardato un sorpasso e ha urtato il ciclista di turno, finito malamente sull'asfalto e trasportato in ospedale. Questa volta a farsi male è capitato alla giovane stella belga Lennert Van Eetvelt che ha poi pubblicato le tragiche conseguenze sul proprio corpo dopo l'investimento. "Provo a godermi le piccole gioie della vita" ha scritto sui social, "fortunato di essere ancora vivo e poterlo raccontare".

L'incidente di Van Eetvelt, scaraventato sull'asfalto a 70km/h

Una stagione a dir poco sfortunata per i belga che stava rientrando da una lunga convalescenza a causa di un problema fisico ad un ginocchio che lo aveva costretto a rinunciare alle gare in programma in questa parte del calendario. Si stava allenando come di consueto in strada quando nel bel mezzo di una discesa un'auto si è prima avvicinata e poi lo ha urtato nel tentativo di superarlo. Il tutto a quasi 70 chilometri orari: Van Eetvelt si è ritrovato riverso sull'asfalto, scaraventato improvvisamente a terra senza capire quasi cosa fosse accaduto. Subito soccorso, dall'ospedale poi ha postato alcune foto scioccanti del viso completamente tumefatto e il corpo martoriato dalle ferite.

"Era il mio primo giro di 7 ore da quando i miei problemi al ginocchio si sono quasi risolti" ha raccontato il giovane belga. "Finché non sono stato colpito da dietro da un’auto che stava cercando di sorpassarmi in discesa. Sono davvero felice di non essere uscito di strada e di poter andarmene senza ferite gravi. Oggi avrei dovuto pubblicare un post su come stava andando il mio recupero, su quanto supporto ho ricevuto negli ultimi mesi e che cosa ha significato per me, e su come non vedevo l’ora di rivedere i miei compagni di squadra e iniziare una gara" racconta il vincitore dell’UAE Tour. "Ora mi prenderò solo qualche giorno libero per riprendermi e godermi le piccole cose della vita. Ma non preoccupatevi, tornerò"

Chi è Lennert Van Eetvelt, nel 2024 ha vinto la UAE Tour

Il giovane belga, classe 2001, è nel ciclismo dal 2021 e corre per il team Lotto Dstny. Professionista dal 2023, ha conquistato l'UAE Tour a inizio del 2024, poi si è infortunato al ginocchio restando lontano dalle altre corse. In carriera ha vinto i campionati juniores a cronometro del Belgio, e da professionista l'Alpes Isère Tour, il Trofeo Serra Tramuntana e l'UAE Tour, di cui ha vinto anche la classifica giovani.