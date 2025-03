Eddie Theuns in lacrime davanti al figlio, non vinceva da 4 anni: “Papà ce l’ha fatta, finalmente”

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Scott Theuns non aveva mai visto papà Edward arrivare per primo ad una corsa di ciclismo professionistico: l'ultima volta che era accaduto risaliva al 2021 quando il piccolo non era ancora nato. Il belga della Lidl-Trek ha sfatato il proprio tabù dopo 4 anni di digiuno, venerdì 21 marzo conquistando la Bredene Koksijde Classic. Al traguardo non ha resistito all'emozione vedendo il bimbo e sua moglie: "Papà ha vinto, Papà ha vinto, finalmente!"

L'emozionante post gara è accaduto subito dopo l'arrivo della Bredene Koksijde Classic dove uno straripante Theuns ha dominato una voltata di pura classe e potenza, dopo una fuga a 15 che aveva caratterizzato la gara: in quattro avevano resistito all'imperioso rientro del gruppo che però è rimasto staccato quanto è bastato per il finale a sorpresa, con Theuns che ha preceduto Luke Lamperti e Nils Eekhoff. Per il velocista della Lidl-Trek un'emozione indescrivibile perché è riuscito a sfatare un tabù: non riusciva più a vincere dal lontano 2021 quando si era imposto alla 5ª tappa del Tour de Hongrie da Budapest a Budapest. Poi, il nulla.

Fino allo scorso 21 marzo quando quel vuoto è stato colmato con il successo in volata, ripagandolo di mille fatiche nel modo più bello: di fronte alla moglie e al piccolo Scott che lo attendevano subito dopo l'arrivo, che ha visto Theuns non reggere alle emozioni. Prima si è avvicinato al figlio: "Papà ha vinto! Papà ha vinto, finalmente", poi è scoppiato in lacrime tra le braccia della moglie per poi riprendere in braccio il piccolo, spaesato, Scott. Che papà Eddie si è portato fin sul podio, durante la celebrazione ufficiale del vincitore. "Grazie anche alla mia compagna e a mio figlio per avermi sempre supportato. A volte non è facile, ma ora tutto è andato per il verso giusto. Indescrivibile… Avevo detto a Scott la scorsa settimana: "Un giorno accadrà", e guarda…"

Una scena che ha catalizzato domande e riflessioni del post gara e sulla quale lo stesso Theuns non si è tirato indietro nel raccontare quanto accaduto: "È un vero sollievo. Sono un po' emozionata al riguardo. Negli anni ho avuto principalmente il ruolo di gregario ed è super divertente, ma mio figlio sta lentamente iniziando a capire cosa significa tutto questo. Nelle ultime settimane Scott mi chiedeva spesso a casa se avessi vinto. Poi ho dovuto spiegare ogni volta che cerco di far vincere Jonny (Jonathan Milan, ndr) e questo però, un po' mi faceva male, da qualche parte, dentro. Non ho spesso la possibilità di gareggiare per me e oggi mi sentivo super bene. Questo è davvero incredibile… Sono super felice. "