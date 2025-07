Tour de France 2025, dove vedere la tappa di oggi Vif – Courchevel / Col de la Loze: orari TV, percorso e favoriti

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tour de France 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un'altra tappa a favore degli scalatori e degli uomini di classifica, per quanto riguarda cosa dice l'altimetria, che presenta nel finale una delle salite più complicate di tutto il Tour. La Vif – Courchevel / Col de la Loze si corre oggi, giovedì 24 luglio e sarà in diretta in chiaro su Rai 2 e RaiPlay per lo streaming.

Un'occasione d'oro per chi vuole dare l'ultima grane spallata al Tour nella prima delle due tappe alpine che decideranno la corsa edizione 2025. Pogacar di rimorchio a difendere i suopi 4 minuti di vantaggio, Vingegaard che dovrà per forza attaccare per provare a strappare la maglia gialla allo sloveno che è apparso fin qui imbattibile e senza punti deboli.

Tappa: Vif – Courchevel / Col de la Loze

Orario partenza: 12:30

Orario arrivo: 17:15

Percorso: montagna

Distanza e dislivello: 172.4 km, dislivello 5.450 metri

Diretta TV: Rai2, Eurosport

Diretta Streaming: RaiPlay, Discover Plus

17ª tappa del Tour de France: percorso e altimetria della Vif – Courchevel / Col de la Loze

Uno dei punti salienti di questa tappa è senza dubbio la salita al Col de la Loze nel finale di frazione. Questo passo, che raggiunge un'altitudine di 2.304 metri, è considerato una delle salite più difficili del Tour. E' la prima delle due grandi tappe alpine con la prima salita su Col du Glandon (21,7 km al 5,1%) e la Madeleine (19,2 km al 7,9%) . Nel finale bisognerà affrontare il Col de la Loze, che potrebbe decidere anche le sorti della corsa, se la classifica generale non dovesse essere ancora ben definita.

Dove vedere il Tour de France in TV e in streaming: la diretta in chiaro

Anche la tappa di oggi è trasmessa integralmente da Eurosport e dalla Rai. In TV e in streaming, il servizio a pagamento è garantito per i soli abbonati DAZN e Discovery +, in esclusiva. Nel secondo caso, la Rai permette di vedere la tappa in diretta senza costi aggiuntivi e in chiaro, sia in streaming sia in TV: su RaiPlay per chi con pc o app è collegato ad internet o su Rai 2 HD per i telespettatori.

Dove passa la Grande Boucle e a che ora: gli orari

Si parte da Vif, un grazioso comune a valle della valle del Grésivaudan, prima di addentrarsi nelle maestose Alpi dove si affronterà una serie di colli iconici tra cui Glandon, Madeleine e Loze. Durante il percorso si possono ammirare boschi di larici, prati fioriti e viste mozzafiato sulle cime circostanti, oltre a villaggi pittoreschi come Saint-Bon-Tarentaise. La partenza è fissata per le mentre l'arrivo è previsto per le

I favoriti della tappa di oggi

Tadej Pogacar in caso di vittoria metterebbe la parola fine sul Tour 2025. Unica alternativa Vingegaard che sul Mont Ventoux è riuscito a tenere testa allo sloveno. UAE e Visma correranno per i rispettivi capitani, la tattica si svilupperà in corsa in base ad eventuali fughe, ma tutto si deciderà ancora una volta nel finale, sulla salita de la Loze.