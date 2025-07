Tour de France 2025, dove vedere la tappa di oggi Nantua – Pontarlier: orari TV, percorso e favoriti

Penultima tappa del Tour de France 2025 con la Nantua-Pontarlier di 184,2 chilometri: un tracciamo ondulato, insidioso, perfetto per qualche fuggitivo temerario prima di Parigi. Diretta in chiaro su Rai2 e su RaiSport.

Oggi il Tour de France 2025 si prepara ad affrontare la sua penultima fatica con la ventesima tappa, la Nantua-Pontarlier di 184,2 chilometri. Probabilmente è proprio questa l’ultima occasione agli attaccanti di giornata vogliosi di centrare il successo prima di un’ultima frazione dall’esito imprevedibile a Parigi, riservata ai velocisti. Diretta in chiaro su Rai2 e su RaiPlay.

L’odierna tappa è ancora alpina e scriverà la parola fine al discorso relativo alla conquista della maglia gialla perché domani, domenica, ci sarà la classica passerella senza ulteriori sorprese. Un tracciato non banale, caratterizzato da costanti ondulazioni che potrebbe costituire lo scenario ideale per esaltare il talento cristallino di un fuoriclasse senza più alcun interesse per la classifica generale o chi voglia lasciare il proprio nome in questa edizione 2025.

Tappa: Nantua – Pontarlier

Orario partenza: ore 13:15

Orario arrivo: 16:20

Percorso: collinoso

Distanza e dislivello: 184,2 km, dislivello 2.900 metri

Diretta TV: Rai2, Eurosport

Diretta Streaming: RaiPlay, Discovery Plus

20ª tappa del Tour de France: percorso e altimetria della Nantua – Pontarlier

La penultima frazione del Tour de France edizione 2025 propone una tipologia di tracciato movimentato, senza grandi asperità ma senza un momento di respiro. Caratterizzato da un dislivello totale di 2.900 metri sembra l’ideale per i corridori capaci di reggere gli strappi e inserirsi in una fuga. in cerca di gloria giornaliera. La difficoltà più impegnativa di giornata è la Côte de Thésy, seconda categoria di 3,6 chilometri all’8,9% di pendenza media, posta poco dopo la metà della tappa. L'ultima asperità da affrontare alla Grande Boucle 2025 è la Côte de Longeville, quarta categoria di 2,5 chilometri al 5,5%.

Dove vedere il Tour de France in TV e in streaming: la diretta in chiaro

Anche la 20a tappa sarà visibile in chiaro senza costi aggiuntivi sia in TV sia in streaming, oltre che nella classica modalità a pagamento. Come tutto il Tour de France, potrà essere seguita in diretta, senza costi aggiuntivi sia su Rai 2 sia su RaiPlay. Però, c'è un'alternativa sia tv sia streaming ma in questo caso solo per gli abbonati: la corsa si può guardare in esclusiva anche su DAZN, Eurosport, Discovery+.

Dove passa la Grande Boucle e a che ora: gli orari

Si parte dai 530 metri sul livello del mare a Nantua e subito si sale sulle Alpi, alla Col de la Croix oltre i mille metri. Poi un continuo saliscendi, che lascia i confini vicini all'Italia per dirigersi alla volta di Parigi. Si arriva a Pontalier a circa 830 metri di altitudine verso le 17.10.

I favoriti della tappa di oggi

Tutti coloro che non sono nella top10 della classifica generale e per chi non ha ancora iscritto il proprio nome in questa edizione. Un nome su tutti? Wan Aert, il campione della Visma potrebbe far sua l'ultima occasione per togliersi una soddisfazione.