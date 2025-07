Tour de France 2025, dove vedere la tappa di oggi Mantes la Ville – Parigi: orari TV, percorso e favoriti

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tour de France 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ultimo atto e arrivo trionfale a Parigi per questa edizione del Tour de France 2025 arrivato al suo epilogo. Classico girotondo, con partenza a Mantes la Ville e con finale in Capitale dopo lo stop imposto l'anno passato per le Olimpiadi. Diretta in chiaro e senza costi su Rai2 e RaiPlay.

Un Tour de France che mette la parola fine all'edizione 2025, durata tre settimane ad altissima gradazione adrenalinica, con una Pogacar dominante quasi da subito, in grado di gestire tutto e tutti senza apparenti difficoltà. Ora l'assolo a Parigi, con la passerella che lo consacra ancora una volta in giallo, dominatore della Grande Boucle.

Tappa: Mantes la Ville – Parigi

Orario partenza: ore 16:15

Orario arrivo: 19:20

Percorso: pianura

Distanza e dislivello: 132.3 km, dislivello 1.100 metri

Diretta TV: Rai2, Eurosport

Diretta Streaming: RaiPlay, Discovery Plus

La ventunesima tappa è prevista per oggi domenica 27 luglio, con 132,3 km tra Mantes-la-Ville (Yvelines) e gli Champs-Élysées (Parigi), per l'ultimo giorno di gara di questa 112ª edizione. Per innovare e ricordare le imprese Olimpiche della scorsa estate, sono stati aggiunti tre passaggi dalla collina di Montmartre: il gruppo farà una deviazione verso la Butte Montmartre e durante il circuito finale sono previsti tre passaggi lungo la mitica rue Lepic per raggiungere il punto più alto della capitale e la Basilica del Sacro Cuore. Una novità che riporterà alla mente i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Lo sprint di massa sugli Champs-Élysées è messo a dura prova con questa difficoltà di quarta categoria che dovrà essere superata tre volte.

Dove vedere il Tour de France in TV e in streaming: la diretta in chiaro

La 19a tappa sarà visibile in chiaro senza costi aggiuntivi sia in TV sia in streaming. Come il resto del Tour de France, potrà essere seguito in diretta, senza costi aggiuntivi sia su Rai 2 sia su RaiPlay. Però, c'è un'alternativa sia tv sia streaming ma in questo caso solo per gli abbonati: la corsa si può guardare anche su DAZN, Eurosport, Discovery+.

Dove passa la Grande Boucle e a che ora: gli orari

Un circuito che potrebbe anche regalare ultime emozioni, se non per la classifica generale con Pogacar e i migliori a godersi la passerella finale, con una volata che deve passare prima su GPM di quarta categoria che potrebbe tagliare le gambe a qualche sprinter. Orario molto particolare per regalare il prime time al Tour: scatto alle 16:15 e arrivo attorno alle 19:30

I favoriti della tappa di oggi

Si spera in un arrivo in gruppo e un finale in volata. Tutti aspettano un nuovo confronto tra Tim Merlier e Jonathan Milan: al momento sono con due vittorie a testa, in caso di sprint uno dei due potrebbe mettere il classico puntino a un Tour eccellente.