Tour de France 2025, dove vedere la tappa di oggi Albertville – La Plagne: orari TV, percorso e favoriti

Terzultima tappa del Tour de Frane 2025, la Albertville – La Plagne con un dislivello da 4.550 metri un arrivo in salita a oltre 2.000. Diretta in chiaro su Rai 2 e su RaiPlay.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tour de France 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Altro tappone alpino che chiude le grandi montagne: oggi nella Albertville – La Plagne si definiscono un'ultima volta i giochi prima delle ultime due tappe del Tour 2025. Diretta della corsa in chiaro su Rai 2 in TV e su RaiPlay in streaming.

Il Tour saluta le Alpi con un ultimo tappone, l'Albertville – La Plagne che darà nuovo spettacolo dopo quello visto negli scorsi giorni. Inizialmente erano 130 i chilometri su è giù per le alpi, in attesa di certificare la maglia gialla che verrà consegnata fra due giorni a Parigi, a conclusione della 21a tappa, poi però sono diventati 95 in quanto gli organizzatori sono stati costretti a modificare il percorso della tappa (e non scalare il Col des Saisies) a causa della scoperta di un focolaio di dermatite bovina contagiosa che ha portato all'abbattimento di diversi allevamenti. Anche l'orario di partenza è stato di conseguenza modificato: si partirà un'ora dopo rispetto al programma originario.

Tappa: Albertville – La Plagne

Orario partenza: ore 14:30

Orario arrivo: 17:20

Percorso: montagna

Distanza e dislivello: 95 km, dislivello 4.550 metri

Diretta TV: Rai2, Eurosport

Diretta Streaming: RaiPlay, Discovery Plus

19ª tappa del Tour de France: percorso e altimetria della Albertville – La Plagne

Quella di oggi è l'ultima giornata in montagna: spettacolo totale e intensa battaglia per la classifica generale con ben cinque salite in programma e 4.550 m di dislivello. Da Albertville, città ospitante dei Giochi Olimpici Invernali del 1992, a La Plagne e il suo arrivo in salita, a oltre 2.000 m di altitudine. Sulla strada del gruppo ci saranno anche la Côte d'Héry-sur-Ugine (GPM di seconda categoria), il Col du Pré (GPM fuori categoria) e il Cormet de Roselend (GPM di seconda categoria) e la salita finale fino a La Plagne (GPM fuori categoria).

Leggi anche Perché la tappa di oggi del Tour de France è accorciata di 35 km: epidemia in allevamento di mucche

Dove vedere il Tour de France in TV e in streaming: la diretta in chiaro

La 19a tappa sarà visibile in chiaro senza costi aggiuntivi sia in TV sia in streaming. Come il resto del Tour de France, potrà essere seguito in diretta, senza costi aggiuntivi sia su Rai 2 sia su RaiPlay. Però, c'è un'alternativa sia tv sia streaming ma in questo caso solo per gli abbonati: la corsa si può guardare anche su DAZN, Eurosport, Discovery+.

Dove passa la Grande Boucle e a che ora: gli orari

La cerimonia di partenza avrà luogo come previsto all'uscita di Albertville. Dopo una sfilata di 7 km, i corridori si dirigeranno verso la D925, dove verrà dato il via ufficiale. La corsa riprenderà poi il percorso originale poco prima di Beaufort (al km 52,4 del programma originale). A causa di questa modifica, che aggira in particolare il Col des Saisies, salta la prima salita in programma. Da lì in poi però nessun respiro per il gruppo che deve affrontare il versante alpino senza soste fino alla discesa verso Bourg Saint Maurice – Les Arcs. Un attimo di pausa e poi l'ultima fatica di giornata, fino a La Plagne. Partenza alle 14:3o, arrivo previsto dopo le 17.

I favoriti della tappa di oggi

Pogacar potrebbe suonare lo squillo della vittoria a La Plagne, Vingegaard ha il compito e il dovere di provarci senza guardare classifiche e tempi. Solo così il danese potrebbe stravolgere le gerarchie. Poco spazio per altri, difficile pensare che possa crearsi una fuga che arrivi in solitaria all'arrivo.