Tour de France 2024, dove vedere la 18ª tappa Gap – Barcelonette: percorso e diretta TV La Gap – Barcelonette, 18a tappa del Tour de France, sarà decisamente movimentata e perfetta per le classiche fughe di giornata: 180km, 5 GPM di terza categoria, oltre 3 mila metri di dislivello. La speranza è che Ciccone possa provarci. Diretta in chiaro sulla Rai. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

18a tappa del Tour de France e di nuovo salite importanti nella Gap – Barcelonette che avvicina ulteriormente la carovana giallo all'appuntamento finale di Nizza di domenica prossima. Diretta su Rai 2 e Rai Sport HD per la TV e su Raiplay per lo streaming in chiaro.

Quasi 180 chilometri, 3.100 metri di dislivello per un continuo saliscendi che metterà ancora una volta a dura prova i ciclisti sulle Alpi. Frazione perfetta per tentativi di fughe e attacchi dalla lunga distanza, ma gli uomini di classifica si marcheranno stretti, con le relative squadre pronte a coprire eventuali gap.

Tappa: 18ª – Gap – Barcelonette

Tipologia: montuosa

Orario partenza e arrivo: 13:00 – 17:30

Distanza e dislivello: 179.8km 3.100 metri

Diretta TV: Rai (Rai Sport HD, Rai 2), Eurosport

Diretta Streaming: RaiPlay, Discovery+

La tappa 18 del Tour de France: percorso e altimetria della Gap – Barcelonette

Si resta ovviamente sulle Alpi e se non c'è una vera e propria salita "impossibile" è pur vero che è una frazione pericolosissima, con i suoi continui saliscendi e ben 5 GPM di terza categoria in rapida successione. Si inizia a salire da subito dopo solo 25 km e poi non c'è più un attimo di respiro. Il traguardo di Barcellonette è in leggera ascesa, ma saranno decisive le scalate in mezzo alla tappa.

A che ora parte e dove vedere il Tour de France in TV e streaming: in chiaro sulla Rai

Tutte le tappe del Tour de France 2024, le più importanti e decisive anche integralmente, saranno trasmesse in chiaro per tutte e tre le settimane di gara sulla Rai, che ha siglato un accordo con gli organizzatori della Grande Boucle fino all'edizione del 2025. In TV anche per questa terza tappa italiana, ci sarà il palleggiamento della diretta tra Rai2 e Rai Sport HD mentre per lo streaming gratis ci si potrà collegare a RaiPlay. Trasmissione delle 21 tappe anche su Eurosport, canale presente sulle piattaforme DAZN e Sky, a pagamento in TV e su Discovery+ per lo streaming dietro abbonamento.

I favoriti della tappa sono per chi ha gambe per andare in fuga: Ciccone potrebbe provaci

Sulla carta è la classica tappa da fughe di giornata che possono scatenarsi in qualsiasi momento. Non mancheranno ma bisognerà capire quale sarà quella giusta e infilarcisi. La speranza è che Giulio Ciccone possa provarci, se avrà gamba, e cercare di interrompere la lunghissima striscia negativa di vittorie senza corridori italiani.