video suggerito

Tour de France 2024, dove vedere la 17ª tappa Saint Paul Trois Chateaux – Superdèvoluy: percorso e diretta TV Saint Paul Trois Chateaux – Superdèvoluy, 17a tappa del Tour de France. Una frazione di montagna pura, con arrivo sulle Alpi. Una giornata che vedrà nuovi smottamenti in classifica generale: diretta TV e streaming in chiaro sulla Rai. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La 17a tappa del Tour de France Saint Paul Trois Chateaux – Superdèvoluy apre le porte alle Alpi. Frazione di montagna con un arrivo durissimo e complicato che ridarà spazio alla lotta per la classifica generale capitanata dalla maglia gialla Tadej Pogacar. Diretta sulla Rai in chiaro in TV e in streaming.

Una delle tappe veritàè di questo Tour dove Pogacar ha già messo due colpi da KO nella seconda settimana. Con la terza e le prime durissime Alpi lo sloveno vuole chiudere subito i conti quindi ci sarà lui e la UAE sicuri protagonisti di giornata nel tentativo di allungare definitivamente su Vingegaard ed Evenpoel.

Tappa: 17ª – Saint Paul Trois Chateaux – Superdèvoluy

Tipologia: nontagne

Orario partenza e arrivo: 12:35 – 17:00

Distanza e dislivello: 178km 2.850 metri

Diretta TV: Rai (Rai Sport HD, Rai 2), Eurosport

Diretta Streaming: RaiPlay, Discovery+

La tappa 17 del Tour de France: percorso e altimetria della Saint Paul Trois Chateaux – Superdèvoluy

Alpi. Basta il nome per capire che da oggi si torna a fare sul serio perché la 17a tappa metterà a durissima prova ancora una volta tutti con un finale impressionante. In rapidissima successione in poco meno di 50 chilometri si scala il Col Bayard (2a categoria), il du Noyer (1a categoria) e si farà l'ascesa finale fino al traguardo a Saint Etienne de Voluy.

A che ora parte e dove vedere il Tour de France in TV e streaming: in chiaro sulla Rai

Tutte le tappe del Tour de France 2024, le più importanti e decisive anche integralmente, saranno trasmesse in chiaro per tutte e tre le settimane di gara sulla Rai, che ha siglato un accordo con gli organizzatori della Grande Boucle fino all'edizione del 2025. In TV anche per questa terza tappa italiana, ci sarà il palleggiamento della diretta tra Rai2 e Rai Sport HD mentre per lo streaming gratis ci si potrà collegare a RaiPlay. Trasmissione delle 21 tappe anche su Eurosport, canale presente sulle piattaforme DAZN e Sky, a pagamento in TV e su Discovery+ per lo streaming dietro abbonamento.

I favoriti della tappa tornano gli uomini di classifica: Pogacar proverà il colpo del KO

Pofacar in fuga: questo lo scenario nelle rampe finali. Un film già visto e che si potrà ripetere se la UAE gestirà al meglio i tentativi di fuga e soprattutto controllerà i diretti avversari della maglia gialla, Vingegaard e la Visma in primis. Il danese dovrà inventarsi qualcosa per colmare i 3 minuti di ritardo in classifica.