Tadej Pogacar: "Ho potuto vedere l'impatto che hanno avuto due Grandi Giri sul mio corpo" Tadej Pogacar non correrà il Giro 2025 ma non si tratta di una scelta dettata dalla supponenza. Il fuoriclasse sloveno del ciclismo moderno ha spiegato il reale motivo della sua assenza: "Due giri alla volta, altrimenti sei stanco per il resto della stagione". e Poi: "Però un giorno li proverò tutti e tre insieme"

A cura di Alessio Pediglieri

Tadej Pogacar ha già detto no da tempo al Giro d'Italia 2025, ma non alla Corsa Rosa perché in futuro resta uno dei suoi principali obiettivi cui puntare. Ma l'orco sloveno non si sente ancora pronto ad affrontare nello stesso anno solare Giro-Tour-Vuelta il trittico che mai nessuno al mondo è riuscito a conquistare di fila: "Ho visto l'impatto che due grandi Giri hanno avuto sul mio corpo" ha confessato, però rilanciando l'epica sfida: "Certo, un anno proverò a farli tutti e tre insieme".

Giro d'Italia 2025: Pogacar, maglia rosa in carica, abdica

L'anno scorso è stato il "Cannibale in rosa" monopolizzando l'edizione 2024 in lungo e in largo, senza reali avversari: Tadej Pogacar ha alzato al cielo di Roma il trofeo del Giro d'Italia confermandosi senza dubbio il migliore dei partecipanti facendo man bassa di vittorie di tappa e guidando la classifica generale praticamente dall'inizio alla fine delle tre settimane di gara. Poi, la classica doccia fredda: per il Giro 2025 non ci sarà. A dirlo non è stato lui direttamente, facendo trapelare la notizia attraverso la sua squadra, la UAE Emirates, non senza qualche muso lungo e malumore di rito.

Gli obiettivi di Pogacar per il 2025: non c'è il Giro d'Italia

Pogacar per il 2025 ha altri obiettivi lontani dall'Italia del ciclismo. Si chiamano Tour de France, Vuelta de Espana, Campionati mondiali. "Quest'anno sicuramente non farò i tre Grandi Giri. Il mio obiettivo principale resta il Tour de France, poi cercare di difendere la maglia iridata ai campionati del mondo, magari anche alla Vuelta" ha confessato mentre si attende di capire realmente quale calendario si è preposto, anche per le Classiche e le Monumento che oramai incombono.

Pogacar confessa: "Ti senti terribilmente stanco, farne tre è davvero dura"

Intanto, il Giro è stato messo da parte e la spiegazione è stata data dallo stesso Pogacar: "La scorsa stagione è stata perfetta ma ho potuto vedere l'impatto che due Grandi Giri hanno avuto sul corpo. Sei davvero stanco per il resto della stagione" ha confessato lo sloveno. "Quindi immaginare di farne tre, penso che sia davvero dura, molto dura". Per ora: "Penso che negli anni a venire mi piacerebbe fare i tre Grandi Giri nello stesso anno, ma prima vediamo come va facendone due a due. Comunque un giorno ci proveremo".

Pogacar e il record mai conquistato da nessuno: vincere i tre Giri nella stessa stagione

L'obiettivo, ovviamente, sarebbe quello di entrare di prepotenza di nuovo nella storia del ciclismo, vincendoli tutti e tre in una sola stagione. Nessuno mai ci è riuscito nella storia della bicicletta professionistica a prendersi le Tre Corone nello stesso anno solare: il leggendario Eddy Merckx (nel 1972-1973) e il fenomenale Bernard Hinault (nel 1982-1983) sono gli unici ad essere andati vicinissimo, trionfando alla Vuelta l'anno precedente e poi al Giro e al Tour successivi.